El abogado del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, Arturo Silva Rojas, evitó brindar información sobre la ubicación de su patrocinado pese a que el juez Ramiro Salinas, de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional se lo solicitó.

El exgobernador regional de Junín lleva más de tres meses en la clandestinidad luego de que el Poder Judicial lo sentenciara a 3 años y seis meses de prisión efectiva por el caso ‘Aeródromo Wanka’.

Durante la audiencia de hoy en la que se evaluó la apelación de medida de prisión preventiva impuesta a Cerrón Rojas y otros por el delito de organización criminal, el magistrado le preguntó a Silva Rojas por el paradero de su defendido; no obstante, este no dio información y prefirió evitar la pregunta.

“A ver, en este caso concreto, ¿cuál es la situación de su patrocinado actualmente? ¿Dónde se encuentra?”, interrogó el juez.

“ Él se encuentra a buen recaudo, buscando que la resolución que se le impuso sea revocada ”, fue la respuesta de la defensa de Cerrón.

Silva Rojas refirió que están priorizando la “libertad” de su defendido por encima del cumplimiento de las reglas de conducta, porque, bajo su criterio, la sentencia contra su patrocinado “es injusta”.

“El doctor Cerrón cuestiona la sentencia que lo condenó. Obviamente, al cuestionarlo, ha accionado judicialmente lo que corresponde con la casación. En tanto considera que esa sentencia es injusta, él preserva su libertad”, argumento ante el representante del Poder Judicial.

Por su parte, la fiscal superior de lavado de activos, Carmen Caro, solicitó que se confirmen los 36 meses de prisión preventiva al precisar que Vladimir Cerrón está alegando “razonamientos falaces” para sorprender a los jueces cuando realmente no se está sometiendo al proceso penal en el que está involucrado.

“Si tuviera la intención de desvirtuar los argumentos señalados por el juzgado de primera instancia, solicito muy respetuosamente a la defensa técnica que pueda informar cuál es el paradero exacto, la dirección en la que se encuentra su imputado”, señaló la fiscal Caro.

“Obviamente no considero responsable el pedido que me hace el Ministerio Público de revelar la situación porque no soy yo quien va a poner en peligro la libertad del doctor Cerrón”, contestó el abogado de Cerrón.

Al finalizar la sesión que duró poco menos de una hora, la sala de apelaciones informó que el pedido quedó al voto y brindarán el pronunciamiento en el plazo de ley.

TE PUEDE INTERESAR