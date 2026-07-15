No solo ilegal, sino que también sería un mal mensaje si José Balcázar excarcela al golpista Pedro Castillo mediante un indulto u otra gracia presidencial.

Para el penalista Humberto Abanto, una gracia presidencial a Castillo sería un pésimo mensaje para el futuro y haría de Balcázar “cómplice de la impunidad de un golpista”.

Sobre el informe de un grupo de trabajo de la ONU a favor de liberar a Castillo, comentó en Canal N que si fuera un órgano técnico habría revisado los pronunciamientos de los órganos de tutela de derechos en el Perú.

Hechos

El excanciller Javier González-Olaechea cuestionó tal informe que considera “arbitraria” a la detención de Castillo, al advertir que “niega hechos objetivos” como el golpe del 7 de diciembre de 2022.

A su turno, el constitucionalista Joseph Campos recalcó que el expresidente aún no tiene una sentencia en segunda instancia, por lo que “técnicamente no debería ocurrir” un indulto.

Lo quieren preso

El congresista de Perú Libre Américo Gonza advirtió que Roberto Sánchez y sus seguidores, aunque reclamen liberarlo, “no quieren que Castillo salga de prisión”.

“Como dice el padre (Luis) Bazalar, no quieren que salga Castillo porque, mientras esté preso, seguirán azuzando la figura del castillismo para seguir recaudando electores que tienen engañados. (Sánchez) se cae, se esfuma y no tendría razón de ser”, recalcó.

Factor Nieto

Reunidos, el líder del Partido del Bueno Gobierno, Jorge Nieto, planteó a Keiko Fujimori considerar “rutas para la libertad” de Castillo por la “despolarización” del país.

Nieto, sindicado como quien permitió el triunfo fujimorista en la segunda vuelta, también dio consejos a Fujimori.

El expresidente Pedro Castillo busca su libertad como sea antes de que Keiko Fujimori llegue al poder y le sea más difícil.