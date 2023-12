Según Luciano Cueva Chauca, juez de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, lo habría citado a una reunión para discutir las investigaciones en su contra, y Jaime Benavides sería testigo de dicha reunión.

“No, sí, claro. Me llamó”, respondió ante la pregunta de si Benavides lo había contactado, y añadió: “Después de un tiempo, me llamó. Después de 15, 14 años”.

De acuerdo a lo relatado por Cueva para Cuarto Poder, la fiscal inhabilitada buscaba conversar con él sobre la resolución judicial que paralizó las investigaciones en su contra iniciadas por la Junta Nacional de Justicia. Cabe señalar que, según Aldo Vásquez, vicepresidente de la JNJ, hay más de 20 casos en investigación preliminar contra Benavides.

“Me explica que tiene un problema con la Junta Nacional de Justicia. Me explica de forma general la situación en la que está, para ver si la Asociación de Magistrados pudiera intervenir”, narró el juez Cueva.

Cueva, también presidente de la Asociación de Magistrados de Lima, mencionó que Benavides buscaba el respaldo de la asociación, por lo que le contó sobre el tema. Sin embargo, la reunión entre Benavides y Cueva no figura en el registro de visitas de la Fiscalía ni en el archivo de las actividades del Ministerio Público, no existe un registro que corrobore la reunión “institucional”.

El reportaje señala que hay testimonios que indican que Villanueva estuvo presente en la investigación y que este sería el primer paso de Benavides para detener las investigaciones en su contra por la JNJ.

Es importante recalcar que, Cueva no pertenecía a la Sexta Sala Constitucional de que estaba a cargo de la investigación contra Benavides, sino a la primera. Esto no deja de ser sospechoso para los fiscales a que llevan el caso, pues en la misma semana en que sucedió la cita, el Sexto Juzgado Constitucional le dio la razón a la ex fiscal de la Nación y le permitió bloquear las investigaciones preparadas por la JNJ en su contra.

