Cinco presuntos integrantes de la facción criminal internacional “Tren de Aragua”, todos venezolanos, resultaron detenidos al estar acusados de amedrentar y exigir el pago de cupos a un comerciante en Piura a cambio de dejarlo trabajar y no atentar contra su vida.

El operativo policial se desplegó en Piura tras la denuncia de la víctima, a quien los extorsionadores le exigían entre 200 y 300 soles.

Golpe

En coordinación con la Digimin, personal de la Sección de Secuestros y Extorsiones de la División de Investigación Criminal (Divincri) Piura interceptó el automóvil de placa M4B-154 con tres sujetos a bordo, en la avenida Motape, cerca del cruce con la avenida Don Bosco.

En el vehículo había dos cartuchos de presunta dinamita con sus respectivas mechas y cinco municiones calibre .380 sin percutir.

Detenidas

Luego, en una vivienda del asentamiento humano Nueva Esperanza, en la zona de Veintiséis de Octubre, se capturó a dos mujeres implicadas y se incautó una pistola abastecida con 15 municiones, además de teléfonos celulares usados para realizar las llamadas extorsivas.

Los detenidos son los venezolanos Marieles C.R. (37), Wendy V.S.H. (46), Alexander J.B.S. (25), Joseph M.C.B. (34) y Vivianys P.H.C.

Asimismo, la Policía decomisó un vehículo, una pistola calibre 380 con cacerina de 15 municiones, siete cartuchos de dinamita, cinco equipos telefónicos de alta gama, tarjetas de crédito y chips telefónicos.