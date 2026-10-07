El pasado domingo 4 de octubre, los chalacos acudieron a las urnas para elegir a su próximo alcalde provincial.

A la fecha, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y con las actas procesadas al 97.7 %, César Pérez encabeza la lista de virtuales alcaldes provinciales elegidos en todo el Perú, con el 55.7 %, muy por encima de su homólogo en Moyobamba, Segundo Vásquez de APP que obtuvo el 46.0 %, los demás candidatos obtuvieron menos del 35% en sus respectivas provincias.

Pérez se mostró muy agradecido por el gran despaldo recibido: “Quiero agradecer a todos los chalacos que votaron por nosotros (…) Somos un equipo que sabe trabajar y que se va a fajar para hacer que el Callao sea la provincia, región, modelo en seguridad, modelo en ejecución de obras”, expresó.