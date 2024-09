Ante la posible prisión preventiva contra el conductor de televisión Andrés Hurtado “Chibolín”, cuya detención preliminar vence esta noche, su abogado Elio Riera recalcó que tal medida restrictiva de la libertad no debe dictarse porque viene colaborando en el caso y tiene afectada su salud.

Treinta y seis meses de prisión preventiva es lo máximo que, al inicio, se le podría aplicar a “Chibolín”.

Andrés Hurtado llegó y salió enmarrocado de la sede del Ministerio Público de la avenida Abancay, donde declaró este miércoles.





Niega ser delincuente

Tras el interrogatorio de ayer en sede fiscal, al que se sometió a “Chibolín”, su abogado afirmó que no existen indicios para dictarse la prisión preventiva.

“Ha negado en todo momento haber cometido algún ilícito. Ha brindado información relevante para que el fiscal pueda determinar los alcances de la investigación” por presuntos tráfico de influencias y lavado de activos, aseveró.

Riera destacó también que “la salud del señor Hurtado se encuentra por el momento un poco deteriorada, en el sentido por las enfermedades que ha estado atravesando y que también (se) ha sido ofrecido (pruebas) a los representantes de la legalidad para que lo valoren”.

Insistió en que Andrés Hurtado ha venido colaborando en todo momento y que además está demostrado su arraigo en el país.





Acepta investigación

“Confío y considero que la regla en ningún sentido puede ser o puede estar vinculada a que una persona tenga que estar restringida de su libertad. No nos oponemos a que se investigue. (…) Ratifico que (Andrés Hurtado) sí cuenta con arraigos y como tal ya han sido ofrecidos al fiscal”, subrayó.

Ratificó que “Chibolín” no se acogerá a la confesión sincera, toda vez que esta implica reconocer delitos que niega de plano.





Argumentos a favor

El penalista Vladimir Padilla indicó que “hay elementos para atribuirle la comisión de delito” a Andrés Hurtado y su coinvestigada fiscal Elizabeth Peralta, a quien se atribuye una presunta coima para liberar oro de Augusto Miu Lei, con la diferencia de que ella tiene domicilio y pueden investigarla en libertad.

En tanto, el penalista Juan Peña dijo que carecer de arraigo -domicilio fijo- juega en contra de “Chibolín” y puede llevar a una prisión preventiva.





Amigo equivocado

Benji Espinoza, abogado de Elizabeth Peralta, dijo que ella “se equivocó en elegir a su amigo (Andrés Hurtado), pero no es una delincuente”.

“Lo que pido es que se cumpla la ley. La señora Peralta se equivocó en elegir a su amigo (Andrés Hurtado) pero no es ninguna delincuente. Que haya tenido una amistad equivocada, yo no lo haría, de ninguna manera supone eso que sea culpable o que tenga que pagar con cárcel”, señaló en Canal N Benji Espinoza. Además, el abogado dijo estar seguro que la Fiscalía insistirá en la detención porque los “fiscales no están actuando de acuerdo a ley, están actuando de acuerdo al grito mediático, yo no creo en juicios paralelos”.





