Después de 106 días en que evadió a la prensa y leyó discursos para atacarla de vez en cuando, la presidenta Dina Boluarte aceptó ayer solo seis preguntas de periodistas, ante las que salió al paso con evasivas o se negó a responder. Además, ¿acaso como advertencia?, rechazó a las protestas de este miércoles y recordó cuando decenas murieron por marchar contra su régimen, en 2022 y 2023.

Las preguntas se efectuaron por los periodistas, sí, pero Boluarte las dejó en algunos casos sin responder o habló sin contestar lo que se le preguntaba.

MÁS INFORMACIÓN : Dina Boluarte, Keiko Fujimori y César Acuña mandan en Perú y ven pacto para mantenerse en el poder

Saltante fue que preguntaba los nombres de los reporteros y los anotaba, además que Boluarte los tuteaba. Tras 106 días dio cara a periodistas, pero sin precisiones.





Citación

Boluarte evitó decir si declarará ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, que la citó para el 29 de octubre a fin de responder sobre el uso del auto presidencial “Cofre” que habría facilitado la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Eso sí, negó que lo protege y que el “Cofre” facilitó que escape de la Policía.





Su “espacio”

Cuando se le interrogó sobre para qué ella fue en el “Cofre” al condominio Mikonos, al sur de Lima, donde Vladimir Cerrón también habría estado, dijo que “tu pregunta invade mi espacio personal y familiar… nadie está obligado a decir con quién se reúne”. Eso luego de exigir el nombre al reportero y anotarlo en una libreta, lo que en redes se recordó que hizo “al estilo Pablo Escobar”.





“No te vamos a responder”

“Tu pregunta es un tanto política, no te vamos a responder”, recalcó a otro periodista, antes de jurar que no es investigada “por actos de corrupción”. “Esta presidenta no sabe mentir y no tengo rabo de paja”, acotó.

La presidenta Dina Boluarte confronta a los periodistas. Fotos: Hugo Pérez / @photo.gec





Minimiza paro

Boluarte minimizó el paro nacional de hoy, al asegurar que es de “informales”, y en velada advertencia a los manifestantes advirtió que “no queremos que vuelva a pasar lo de diciembre de 2022 y enero de 2023″, cuando decenas murieron por salir a protestar contra su régimen, hechos por los que es investigada por homicidio calificado (asesinato).

A pesar de la ola criminal desbordada, que su Gobierno no ha sabido enfrentar, Boluarte ratificó su respaldo al ministro del Interior, Juan Santiváñez, y pidió “darle tiempo” para “mostrar resultados”.





TE PUEDE INTERESAR