La jefa de Estado, Dina Boluarte, aseguró ayer que “prácticamente está desbaratado el Tren de Aragua” y confesó que desea “pasar a la historia como la primera mujer presidenta que se preocupó por la nación”.

Dina Boluarte “disparó” otra vez contra sus críticos y dijo que no tiene “rabo de paja”. Boluarte juró no tener “rabo de paja” y que irá a la Fiscalía cuando la citen.

“Nunca dejé de trabajar”, aseguró, al recordar que su “problema respiratorio” le causaba dificultades en su labor diaria y por ello se operó la nariz.





“Tren de Aragua”

Al inaugurar el nuevo edificio del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, en San Martín de Porres, dijo que a la criminalidad, incluido el “Tren de Aragua”, le “estamos dando guerra”.

“¿Han visto en estos días cuántos delincuentes ha capturado el ministro del Interior (Juan Santiváñez), nuestra Policía? Prácticamente, está desbaratando el ‘Tren de Aragua’”, enfatizó, al tiempo de pedir a la Fiscalía que no suelte a los delincuentes, porque al volver a las calles están “más empoderados”.





¿Pasar a la historia?

Boluarte indicó tener capacidad para abordar las dificultades sociales y económicas que afectan a Perú y que su objetivo, como “la primera mujer presidenta en 200 años de república de nuestro país, no queremos pasar a la historia como primera mujer presidenta”, es “pasar a la historia para que nos recuerden y nos miren, porque se preocupó por resolver los problemas de la nación, por ello estamos construyendo colegios bicentenarios”.





Arreglo de nariz

Sobre la cirugía a su nariz, acotó que “desde 2011″ sufre “rinitis crónica” y descartó que fue una operación estética como el “cobarde” del expremier Alberto Otárola dijo en el Congreso.

“Aquel exfuncionario que dijo eso en el Congreso fue tan cobarde de no responder los cuatro puntos de agenda para los cuales fue citado y tuvo que agarrarse de las faldas de una mujer”, enfatizó.





“Rabo de paja”

“Como toda ciudadana, responsable y respetuosa, voy a ir a la Fiscalía tantas veces me citen. El que nada tiene, nada teme. Y la presidenta no tiene nada y a nada le teme. No tengo rabo de paja ni porqué someterme a chantajes de alguien o de algunos que me buscan y me dicen: ‘Te estamos encontrando algo, y lo vamos a sacar en la prensa’. Y yo les digo: ‘Sáquenlo todo en la prensa. Que no tengo nada porqué temer’”, acotó Boluarte.









