Al no pasar nadie el 30 % para ser gobernador regional, habrá el 29 de noviembre segunda vuelta en 13 regiones del Perú.

Para la segunda vuelta, quien obtenga la mayoría de votos será el ganador.

Regiones

Van en Amazonas, Amílcar Díaz y Grimaldo Vásquez; en Áncash, Antonio Casana y Betto Barrionuevo; en Arequipa, Alfredo Zegarra y Jenry Huisa; en Huancavelica, Juan Común y Samuel Morán; en Ica, Juan Mendoza y Alonso Navarro; en La Libertad, Elías Rodríguez y Aldo Mariños; y en Lambayeque, César Perales y Rolando Barboza;

En Lima Provincias pugnarán por la elección, Javier Alvarado y Andrés Tello; en Loreto, Germán Chong y Fernando Meléndez; en Moquegua, Jaime Rodríguez y Abraham Cárdenas; en Piura, Reynaldo Hilbck y Santiago Paz; en Puno, Jhomar Tonconi y Eduardo Quispe; y el Tumbes, Carlos Feijoo y Manuel Merino.

Alcaldías de Lima

Con el avance del conteo de la Onpe, asoman más alcaldes distritales electos en Lima.

En Lince es casi seguro ganador José Aliaga, de Somos Perú (SP), sobre Mirtha Uribe, de Renovación Popular (R); como en San Luis es Víctor Alegría, de Avanza País (AP), sobre María López (R).

En La Victoria se impone Susana Saldaña (R) sobre Alberto Moreno (SP), luego de una lucha voto a voto al inicio del registro de actas por la Onpe.

Donde pelean voto a voto es en Barranco entre Manuel Espinoza (R) y Felipe Mezarina (SP); en Breña entre Iván Chang (AP) e Isabel Rodríguez (R); en Carabayllo entre María López (R) y Zee Carlos Corrales (APP); en Pucusana entre Enrique Manco, del Frente de la Esperanza (F), y Jhonny Calagua (AP); y en San Juan de Miraflores entre Edgar Mejía (F) y Luis Mendieta (APP).