El expresidente de Uruguay, José Mujica, informó que el cáncer que le fue descubierto en el esófago ahora se le expandió al hígado y aseguró que se está “muriendo”.

“El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”, declaró al semanario local Búsqueda, Mujica, quien gobernó Uruguay entre 2010 y 2015.

En ese sentido, descartó someterse a tratamientos ni pasar por el quirófano, porque su cuerpo “no aguanta más”, sostuvo el exgobernante de 89 años.

Pide que le dejen descansar

Luego, Pepe Mujica pidió a los médicos que no lo hagan “sufrir al pedo”. “Que me pichicateen y cuando me toque morir, me muero. Así de simple como te lo digo. Estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué”, le dijo a la revista uruguaya.

“Lo que quiero es despedirme de mis compatriotas. Es fácil tener respeto para los que piensan parecido a uno, pero hay que aprender que el fundamento de la democracia es el respeto a los que piensan distinto. Por eso, la primera categoría son mis compatriotas y de ellos me despido. Le doy un abrazo a todos”, dijo y sus ojos se llenaron de lágrimas, según la publicación.

Mujica, gobernante de vertiente socialista, es uno de los expresidentes uruguayos más reconocidos de su país.

La vida política de Mujica va desde guerrillero tupamaro a prisionero torturado, luego legislador, ministro y presidente.