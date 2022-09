El periodista Fernando del Rincón cuestionó la propuesta del etnocacerista Antauro Humala de aplicar la pena de muerte, incluso para su hermano, el expresidente Ollanta Humala, por delitos de corrupción y dijo que cree que “necesita una evaluación psicológica”.

Durante la entrevista en la cadena CNN en Español, tuvo un altercado verbal con el exmilitar al considerar que se mostró “agresivo” en varios fragmentos y que es “una locura” su propuesta, ya que “no tiene ni pies ni cabeza”.

“Se lo voy a decir porque está usted muy agresivo y le voy a contestar. Sabe qué creo después de escucharlo, que sí es necesario que le hagan una evaluación psicológica y creo que la gente que nos está viendo piensa exactamente lo mismo que yo. Me parece una locura lo que estoy escuchando, yo sí creo que es necesario señor Antauro. Informado o no, hay algo que se llama sentido común y lo que estoy escuchando no tiene pies ni cabeza”, expresó.

“Un hombre que está defendiendo la violencia, que está orgulloso de que haya corrido sangre peruana, que sigue pensando en que se debe pagar con muerte temas como corrupción cuando se puede llevar a prisión como lo hicieron con su hermano Ollanta, que no le importe que haya sido su hermano acusado de corrupción porque bajo sus principios debería hoy estar muerto o sentenciado a la pena de muerte”, agregó.

En ese sentido, para Del Rincón enfatizó que más allá de cualquier información y a tenor de sus propuestas, el sentido común le dice que Humala Tasso “necesita una evaluación psicológica”.

Como se recuerda, Antauro Humala propuso aplicar la pena de muerte a su hermano Ollanta por supuesta traición a la patria al estar presuntamente implicado en delitos de corrupción durante su gobierno (2011-2016).

Asimismo, el mayor en retiro enfiló sus críticas hacia el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) y al actual mandatario Pedro Castillo, a quienes calificó de “cobrizos” y “corruptos”.

“Uno [es] neoliberal y otro de supuesta izquierda. Y los dos corruptos. Uno obviamente millonariamente corrupto y el otro, escasamente corrupto. Pero igual, presidentes corruptos y por consiguiente, también llanos a ser implicados en la pena capital”, manifestó.

VIDEO RECOMENDADO

Declaraciones de Lady Camones