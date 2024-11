El incremento de las penas de cárcel no es la solución contra la delincuencia en el país, advirtió el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, el fiscal Jorge Chávez Cotrina.

El magistrado también rechazó que los fiscales dejen libres de manera irregular a los delincuentes detenidos, como ha acusado en los últimos días la presidenta Dina Boluarte.

Chávez Cotrina recomendó al gobierno contar con una estrategia global para poder hacer frente al crimen. Pidió hacer trabajo de prevención, protección, interdicción y penalización (carcelería).

“El derecho penal se utiliza como último recurso en la lucha contra la criminalidad, esa no es la solución. Usted puede decretar que todos los delitos sean de cadena perpetua y eso no logrará disminuir porque el delincuente no lee el código penal para empezar”, comentó en el programa Los Fiscales del Ministerio Público.

Recordó que hace poco se creó el tipo penal del sicariato y todos los días siguen los asesinatos por encargo.

Respuesta fuerte

Luego enfatizó que existe una campaña para presentar ante la población la idea de que los policías detienen a los delincuentes, pero los fiscales luego los liberan.

En ese sentido, indicó que los miembros del Ministerio Público disponen la libertad de los detenidos, porque hay normas recientes que impiden la aplicación, por ejemplo, de la prisión preventiva. Recordó que hay una política gubernamental de no enviar más detenidos a la cárcel porque estas ya están repletas y son una bomba de tiempo.

El congresista Alex Paredes planteó mediante un proyecto de ley tipificar el delito de terrorismo urbano e incrementar las penas.