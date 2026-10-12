Aunque sin señalar cuáles fueron los “insultos” de Iber Maraví al ministro del Interior, César Astudillo, la bancada de Renovación Popular (R) evalúa llevar al senador de Juntos por el Perú (JP) ante la Comisión de Ética para suspenderlo 120 días.

Tras el apoyo de la presidenta Keiko Fujimori a Astudillo, quien en la sesión del sábado interrumpía y callaba a la senadora Ruth Luque (Ahora Nación), y llamar “perros” a los izquierdistas en el Senado, Renovación Popular y Fuerza Popular tienen votos para sancionar a Maraví.

El presidente del Senado, Miguel Torres (Fuerza Popular), aseguró de Iber Maraví que “no tiene licencia para insultar”. Eso hace evidente que el fujimorismo está llano a apoyar a Renovación Popular contra Iber Maraví.

Llamado

“Exhorto a la Comisión de Ética a actuar de inmediato. ¡Mi rechazo absoluto a estas viejas prácticas de la izquierda radical!”, tuiteó el senador Alejandro Muñante (R).

El senador Francisco Calisto Giampietri (R), quien pechó a Maraví, también avaló llevarlo a Ética y confió en que a él no se le sancionará.

Labor

El excongresista Víctor Andrés García Belaunde recalcó que no se debió invitar a ministros. “El Senado olvidó su labor reflexiva e invitó innecesariamente a ministros a participar en la discusión de delegación de facultades y estos olvidaron que la legitimidad popular es de los senadores. ¿Aprobarán delegación de facultades con estas disputas?”, enfatizó.

“Curiosidades. Diputados de Ahora Nación encabezados por Harvey Colchado salvaron al ministro de ser censurado, y este en agradecimiento agrede a la senadora Ruth Luque de Ahora Nación”, advirtió el excongresista Mesías Guevara.

Defensa

En su defensa, Iber Maraví apela a videos y audios de lo acontecido para desmentir insultos, ya que solo exigió al ministro que se calle.

Incluso se escucha al ministro del Interior, César Astudillo, atribuir a Maraví que es senderista, lo que podría llevar a una querella por calumnia y difamación.

En un video con audio se ve y escucha a Astudillo dirigiéndose a Maraví: “ni siquiera tienes el coraje de ser un pionerito”. Los pioneritos son senderistas menores de edad formados en las escuelas de la banda terrorista Sendero Luminoso.