Una columna del escritor y periodista Jaime Bayly en el diario Perú21, publicada 19 de julio de 2021, se ha vuelto viral en redes sociales, al encontrarse gran similitud entre el cardenal Cienfuegos, su protagonista, y el cardenal Juan Luis Cipriani, acusado de abuso sexual contra un menor de edad.

Ambos cardenales están vinculados a abusos contra menores de edad y son sacados del Perú para enclaustrarse en Roma por orden del papa Francisco. Y son del Opus Dei.

Los dos, Cienfuegos y Cipriani, son amigos de la madre de Jaime Bayly, personaje habitual de sus populares columnas. Y de Cienfuegos se dice mucho comprometedor.





¿Qué dice Bayly?

Jaime Bayly, quien delató al expresidente Alan García al revelar que le dijo que “la plata llega sola” cuando se llega a ser presidente, parece que en julio de 2021 podría haber hecho lo mismo con Cipriani, un personaje a todas luces distante y opuesto del autor de los libros “No se lo digas a nadie” y “Los últimos días de la prensa”.

Alcalde Rafael López Aliaga condecoró al cardenal Juan Cipriani a pesar de la grave denuncia contra el prelado.





Mamá habla y diálogo

Barclays, quien es Jaime Bayly, y Dorita, su madre, dialogan y se revela lo bajo del Cardenal Cienfuegos, a la letra:





- He escrito cosas horribles de él porque es un hombre horrible -se crispa Barclays.

- ¡No es un hombre horrible! -se enoja Dorita-. ¡Es un gran hombre! ¡Es un santo! ¡Y es mi amigo de toda la vida! ¡Así que por favor respeta a tu madre!

- ¡No es ningún santo, mamá! -levanta la voz Barclays-. ¡Es un pervertido, un depravado!

- ¿Por qué dices eso? -se alarma Dorita.

- ¿Por qué crees que lo han mandado a Roma, mamá? ¿Por qué crees que está aislado, incomunicado? ¿Por qué crees que lo han castigado?

Dorita no responde, se queda muda. Su hijo prosigue:

- Yo conozco la historia. Tu amigo, el Cardenal Cienfuegos, abusó sexualmente de los Figueredo, de nuestros amigos los Figueredo, de Antonio y Augusto Figueredo, ¿lo sabías?

Dorita no dice nada. Pertenece al Opus Dei. Su amigo, el Cardenal Cienfuegos, también milita en esa cofradía. En una de las casas del Opus Dei, Cienfuegos abusó sexualmente, durante años, de los hermanos Antonio y Augusto Figueredo, o así lo afirman ellos, quienes lo denunciaron ante los jefes del Opus Dei: dijeron que Cienfuegos, cuando los confesaba a solas, los sentaba en su regazo, los besuqueaba y los manoseaba.

- ¡Muy mal por Antonio y Augusto Figueredo! -dice Dorita, furiosa-. ¡Una vergüenza lo que hicieron!

Barclays siente que le arden las mejillas de rabia y vergüenza:

- ¡Una vergüenza lo que hizo tu amigo Cienfuegos, dirás, mamá!

- Yo no les creo a Antonio y Augusto -sentencia Dorita-. ¡Ellos se inventaron todo!

- No puedo creer que digas eso, mamá.

- Y si ocurrieron esas cosas tan feas que ellos dicen que ocurrieron, ¡entonces debieron quedarse callados!

- Es increíble que digas eso, mamá.

Cuando los hermanos Figueredo denunciaron al Cardenal Cienfuegos ante los jefes del Opus Dei, estos adoptaron la postura impávida de Dorita: protegieron a Cienfuegos, desestimaron la denuncia y los amonestaron a ellos, por no quedarse en silencio. Sin embargo, las denuncias llegaron a oídos del Papa argentino, quien ya veía con hostilidad al Cardenal Cienfuegos y por eso lo despachó al exilio en Roma, prohibido de dar entrevistas.

(…)

-Mejor no hablemos de religión, mamá -dice, derrotado, pensando: ¿cómo es posible que mi madre no les crea a Antonio y Augusto Figueredo?, ¿cómo es posible que siga defendiendo al pervertido de su amigo Cienfuegos?, ¿cómo es posible que no me crea a mí, su hijo mayor?









