El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, aseguró que las autoridades municipales han sido escogidas por la población para cumplir su mandato por cuatro años y no “mientras dure el amor o mientras duren las cosas buenas”, por lo que dijo que “no es pertinente” que alguien como George Forsyth esté evaluando dejar su cargo como alcalde de La Victoria para participar en las elecciones del 2021.

“[¿Qué opinión le refiere el hecho que George Forsyth pueda renunciar a ser alcalde?] Hemos sido elegidos para ser alcaldes cuatro años, no para ser alcaldes mientras que dure el amor o mientras que duren las cosas buenas. No creo que es pertinente, tampoco, postular y después dejar a los electores, digamos, tirados”, sostuvo en diálogo con Canal N.

Cabe recordar que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció el 12 de octubre como fecha límite para que los gobernadores regionales y alcaldes actuales renuncien a sus cargos para que puedan participar en las elecciones generales que se realizarán el 11 de abril del 2021.

“Cuando nosotros postulamos creyeron en nuestra palabra, en nuestros proyectos y hay que hacerlos, hay que sacarlos adelante. Las alcaldías no duran 2 años, duran 4 años y hay que concluir eso. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros: cumplir con lo que nos hemos comprometido con los electores”, señaló.

Jorge Muños se abstuvo de calificar a los alcaldes distritales que renuncien para tentar otros cargos públicos en las Elecciones Generales del 2021, pero les pidió “ser coherentes”.

El alcalde, sin embargo, garantizó que no postulará en los comicios generales del 2021 y permanecerá a cargo del municipio capitalino hasta el final de su periodo, que concluirá en diciembre del 2022.

“Uno tiene que mirar adelante, tiene que construir país y mirar los puntos en común. [...] Dejar a los electores en medio del río creo que no es bueno, a mi no me corresponde calificar, pero lo que sí puedo decir es que hay que tener coherencia”, manifestó.

George Forsyth, elegido como alcalde de La Victoria desde el 2018, formalizó hace poco su inscripción al partido político Restauración Nacional, y señaló que en los próximos días se decidirá si participará como candidato en las elecciones, para lo cual deberá renunciar a su puesto como burgomaestre distrital.

