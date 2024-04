El periodista Juan Carlos Tafur calificó el allanamiento llevado a cabo esta madrugada por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficoop), dentro del operativo conocido como ‘Valkiria XI’, como “una venganza fiscal”.

La residencia del comunicador, situada en Barranco, es una de las 21 viviendas registradas durante el operativo ejecutado en relación con el presunto caso de la organización criminal liderada por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

En diálogo com ‘Ampliación de Noticias’ de RPP, Tafur sostuvo que las diligencias serían una represalia debido a un reportaje que revelaba los viajes efectuados por la coordinadora del Eficoop, la fiscal Marita Barreto, a Punta Cana y Estados Unidos entre 2022 y 2023. Estos viajes, según se indica, tenían como objetivo obtener las declaraciones de la empresaria Sada Goray, quien está siendo investigada por corrupción durante el gobierno de Pedro Castillo.

“Es una venganza de Marita Barreto, de quien depende el equipo que ha apersonado a mi casa, por haber publicado el informe sobre Sada Goray; que luego resucitó el tema de Sada Goray y lo condujo por los caminos penales”, sostuvo.

“Lo que he podido leer con mi abogado, porque el expediente tiene 600 páginas y es un caos poder entenderlo, se hace mención increíble a la publicación de informes contra la fiscal Marita Barreto sobre las visitas a Sada Garay en Punta Cana y Miami. Me atribuyen fuentes que no voy a mentir ni desmentir porque es parte de mi derecho”, acotó.

Cabe precisar que a raíz de dicho reportaje, en octubre de 2023, la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público recibió un informe que proponía iniciar un proceso administrativo contra Barreto por haber tomado medidas “disímiles” con respecto a Sada Goray, al haber viajado del 1 al 5 de noviembre de 2022 a Punta Cana y luego del 31 de enero al 4 de febrero a Estados Unidos.

“ Quiero denunciar esto como un abuso y una persecución fiscal que ya tiene meses con el mismo tema. Me quieren vincular con el abogado José Luis Castillo, me han hecho videovigilancia, seguimiento por meses, me vienen citando a la fiscalía cada dos semanas, me allanan mi casa hoy por el mismo motivo. Violan el derecho de la libertad de prensa, primero a la reserva de las fuentes y segundo, a publicar información veraz, porque nada de lo que yo he publicado es mentira, sin embargo, se producen estos hechos de abuso fiscal”, agregó el director del portal ‘Sudaca’.

Tafur Rivera reiteró que la información difundida fue corroborada y posteriormente corregida por todos los medios de comunicación. “Todo lo que yo he publicado es verdad y nada de lo que yo he publicado afecta el trabajo del equipo especial de los cuellos blancos”, sostuvo.

Asimismo, el analista político sospecha que la Fiscalía lo vincula con el abogado José Luis Castillo Alva, implicado en el caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’, en la elaboración del informe periodístico.

“ Presumen que yo he sido parte de una organización criminal que ha querido afectar el trabajo de ‘Los Cuellos Blancos’ a través de publicaciones periodísticas en el portal Sudaca ”, afirmó.

En otra ocasión, Tafur mencionó que había conocido a Patricia Benavides y en cierto momento respaldó su labor en el Ministerio Público. Sin embargo, indicó que retiró su respaldo cuando surgieron las denuncias en su contra.

“Yo me he reunido con ella, yo la apoyé, pero dejé de hacerlo cuando comenzaron a salir las denuncias de sus hermanas, de sus tesis, de las llamadas con Hinostroza, etc. Y eso me generó, inclusive, contratiempos con Jaime Villanueva que era mi amigo. […] A partir de esa fecha dejé de publicar temas fiscales vinculados a la defensa de Patricia Benavides”, concluyó.

Operación Valkiria

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficoop) del Ministerio Público está llevando a cabo desde la madrugada de este martes un operativo de allanamiento y detenciones preliminares, como parte de las investigaciones en curso sobre la presunta organización criminal que supuestamente encabeza Patricia Benavides.

Entre los detenidos se encuentran los ex asesores de Benavides, Miguel Ángel Girao Isidro y Abel Hurtado Espinoza, así como el abogado José Luis Castillo Alva y su esposa Mirtha González Yep. También han sido detenidos Giancarlo Valer Enciso, Jorge Luis Palomino Quesada y el exagente PNP de la Diviac, Jorge Jonathan Rodríguez Menacho.

Las siete personas intervenidas durante el operativo están siendo acusadas de presuntos “delitos de organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencia y otros”.

El operativo, denominado ‘Valkiria XI’, se inició a las 3:40 a.m. de este martes y cuenta con la participación de 23 fiscales y más de 100 efectivos policiales.