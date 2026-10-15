La presidenta Keiko Fujimori anunció ayer que los textos escolares a ser utilizados el próximo año saldrán “sin ningún tipo de ideología” y advirtió que las anunciadas decisiones en torno a la educación, con “disciplina”, son “irreversibles”.

Al presentar el “Plan de distribución de materiales educativos para el Año Escolar 2027”, aseguró que las opiniones en torno a su propuesta educativa -con pelo corto en varones y la prohibición de pintarse el cabello y las uñas, entre otros- muestran “claramente quiénes están a favor de la disciplina versus el desorden”.

Visión fujimorista

“Algunos críticos quieren minimizar señalando que todo el esfuerzo solo tiene que ver con el recorte de pelo. Se equivocan. Acá hay una visión muy grande. Así como hemos anunciado que los alumnos tienen que venir pulcramente, no solamente habrá recorte de pelo, sino también el recorte de la ideología en los textos escolares”, enfatizó Fujimori.

Agresión a una escolar

“Voy a ceder el uso de la palabra al ministro (José Antonio) Chang para que conteste sobre esta denuncia”, dijo Fujimori a la prensa sobre el ataque sexual a una escolar en Talara (Piura), a manos de sus compañeros de colegio, en un salón de clases.

Según la denuncia, recogida por el diario El Tiempo, el ataque ocurrió durante el horario de recreo, cuando dos alumnas habrían engañado a la víctima para retenerla dentro de un salón de clases. Ahí, 10 escolares, entre mujeres y hombres, ejecutaron el ataque sexual en manada.

Ideología

Al respecto, el especialista en educación León Trahtemberg advirtió que ninguna versión de libro es neutral y que Fujimori, desde su ideología, postula “desideologizar” el currículo.

“No entiendo cómo se limpia un libro de ideología. Simplemente había que dejarlo en blanco”, recalcó.

León Trahtemberg destacó que dos temas preocupan en la enseñanza y los libros al Gobierno desde su ideología, cómo se trata a los militares cuando se habla del terrorismo y Sendero Luminoso, y el tema de género.