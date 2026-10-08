Un comando unificado integrado por la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas enfrentará y derrotará a la criminalidad y la delincuencia, aseguró la presidenta Keiko Fujimori al anunciar ayer el establecimiento de esa dependencia en el Cuartel General del Ejército.

En las instalaciones de El Pentagonito, en San Borja, confirmó que ahí “vamos a establecer un gran centro de control y operaciones para dirigir todas las acciones”.

Además, Fujimori invitó a gobiernos extranjeros a compartir su experiencia, su tecnología, su información y sus recursos contra el crimen.

Extranjeros

“Vamos a aparecer donde menos se lo imaginen para realizar operativos de búsqueda y capturas inmediatas. Vamos a expulsar en tiempo récord a los extranjeros que llegaron para romper la ley y atacar a los peruanos”, indicó Fujimori.

Por acuerdo adoptado en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, reveló Fujimori, “juntos hemos decidido un gran cambio en la lucha contra la delincuencia”.

Penales

Fujimori prometió que se retomará el control de los penales y se dejará incomunicados a los internos que siguen delinquiendo desde las cárceles.

“Estamos creando la Comisión Especial del Ejecutivo de Lucha contra la Criminalidad para articular con los ministerios, con todas las instituciones públicas y también las privadas cuando sea necesario”, subrayó Fujimori.





Unión de fuerzas

A esa lucha se sumarán la Unidad de Inteligencia Financiera, la Dirección Nacional de Inteligencia, Osiptel y las compañías de telecomunicaciones, y se transmitirá información veraz, objetiva y en tiempo real sobre el avance y los resultados de esta iniciativa, garantizó.

“Ya no vamos a esperar. Somos nosotros los que vamos a enfrentar al crimen con toda la fuerza legítima del Estado, como lo ordena la Constitución”, prometió Fujimori.