Al destacar que su gestión trabaja en materia de seguridad ciudadana, la presidenta Keiko Fujimori aseguró el Gobierno viene golpeando “fuertemente” y con éxito a las organizaciones criminales.

Resaltó los logros del Comando Unificado para enfrentar y derrotar la criminalidad y la delincuencia, que une las capacidades de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Balance

“El balance vendrá a los cien días, pero lo que sí creo es que nosotros estamos golpeando fuertemente a las organizaciones criminales con el Comando Unificado. Ayer (el lunes), los medios de comunicación han visto el trabajo, además en conjunto con el equipo técnico del MTC, con los fiscales, Fuerzas Armadas y Policía Nacional”, manifestó Fujimori.

Penales

Fujimori refirió que “hemos logrado derribar 42 antenas en cuatro penales. Este es un trabajo que se inicia con mucha fuerza. Se han logrado capturas importantes y en ese esfuerzo vamos a continuar”.

La presidenta Fujimori dio estas declaraciones en Santa Anita.

El Niño

Además, ponderó las gestiones realizadas en los sectores educación, salud y vivienda, agua y saneamiento, y las acciones que se vienen realizando para hacer frente a los embates del fenómeno de El Niño.

“Se han limpiado los cauces de los ríos más importantes, pero acá también hago un llamado a la población de que este es un trabajo de preparación en conjunto. Agradezco también al sector privado que viene colaborando con nosotros”, aseveró Fujimori .

“Encontramos miles de proyectos paralizados” y se busca “lograr los financiamientos y hacer realidad” las obras, indicó la presidenta Fujimori.