Tras recibir sus credenciales como presidenta, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció que “comienza una nueva etapa, un nuevo rumbo, que debe estar marcado por el progreso, por la paz, por el reencuentro de peruanos, por la recuperación de la confianza de nuestras instituciones y la verdadera inclusión de los peruanos”.

“Gobernaré recorriendo el Perú, escuchando a su gente, verificando personalmente que los compromisos se cumplan, porque un gobierno no se mide por la cantidad de anuncios, sino por las soluciones que entrega”, recalcó Fujimori en el Gran Teatro Nacional.

Luis Galarreta y Miguel Torres recibieron sus credenciales de primer y segundo vicepresidentes, respectivamente.

Unidad

La jefa de Estado para el periodo 2026-2031 llamó a la unidad a todos los peruanos, sin excepción.

“Convoco a todas las fuerzas políticas democráticas, a los gobiernos regionales, gobiernos locales, el sector privado, a los trabajadores, a los emprendedores, la academia, organizaciones sociales y a cada ciudadano que quiera aportar desarrollo país a unirnos con madurez y con convicción”, exclamó Fujimori.

Reconciliación

Aseguró creer “profundamente en la reconciliación” y, en esa línea, enfatizó que “el Perú necesita mirar hacia adelante y hacerlo con serenidad, con confianza”.

Fujimori anunció que convocará ministros con perfil técnico, pues “el país necesita un gabinete que sepa tomar decisiones”.

Ministerios

Fujimori prometió “una nueva forma de gestionar el Estado”, en que “cada ministerio tendrá objetivos concretos”, y que “cada autoridad conocerá las metas que debe alcanzar” y “cada ciudadano podrá evaluar los avances” porque, subrayó, “gobernar significa rendir cuentas”.

Acto seguido, Fujimori garantizó “responsabilidad, eficiencia y honestidad”, y recalcó que no se permitirá que la burocracia sea obstáculo para quienes necesitan respuestas urgentes.

“El Estado tiene que recuperar esa capacidad de resolver”, acotó.

Madre

Al anticipar que al Ejecutivo llegarán personalidades fuera del fujimorismo, la presidenta electa destacó que “nuestro gobierno estará integrado por mujeres y hombres de reconocida capacidad técnica, experiencia y vocación de servicio, sin importar su militancia partidaria”.

Impresionada al escuchar a Fujimori, la jefa del Reniec, Carmen Velarde, afirmó que la presidenta electa “va a ser la madre de todo el Perú”.

“Confío en una mujer sabia, en una mujer que ha pasado muchas situaciones difíciles, en una mujer que es una madre, y como madre va a ser la madre de todo el Perú. Ese es mi mayor deseo”, expresó.