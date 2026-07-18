Al reunirse ayer con alcaldes de distritos de Lima y Callao, la presidenta electa, Keiko Fujimori, aseguró que su futuro Gobierno tiene la voluntad de trabajar directamente con las autoridades locales en los principales problemas que los aquejan, con énfasis en la seguridad ciudadana.

Estuvieron con Fujimori los burgomaestres de Surco, Carlos Bruce; Miraflores, Carlos Canales; San Miguel, Eduardo Bless; Breña, Luis de la Mata; y Bellavista, Alexander Callán.

Asuntos

La cita incluyó temas de seguridad ciudadana, prevención ante el fenómeno de El Niño, vivienda y desarrollo urbano, reveló Bruce, quien detalló que enfrentar a la delincuencia fue el asunto que concentró mayor atención durante el encuentro.

Se trató el uso de armas no letales para el serenazgo, agilizar el pago del día de franco a los policías que prestan servicios de seguridad y reforzar el uso de la tecnología para enfrentar a los delincuentes, entre otros asuntos.

Alabanzas

“Estamos viendo a una presidenta muy proactiva, ejecutiva, que comprende rápidamente el sentido de los temas”, enfatizó Bruce.

Por su parte, el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, coincidió en que el nuevo gobierno representa una esperanza, porque está dispuesto a escuchar los problemas de los distritos y a ofrecer soluciones.

“Esto nos da muchísima esperanza porque esperamos que sean cinco años de un gobierno sólido con puertas abiertas y con soluciones”, sostuvo.

El Niño

Por la tarde, reunida con representantes del Banco Mundial, Fujimori trató sobre la prevención por El Niño y planteó una agenda de trabajo de cara a los próximos cinco años, “con políticas públicas medibles y metas específicas para cada ministerio”.

“Hay un crédito preaprobado para poder ayudar al Gobierno del Perú de cara a todo el trabajo de prevención para la llegada del fenómeno de El Niño”, informó sobre ese tema central abordado.