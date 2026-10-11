El papa León XIV anunció este domingo por sorpresa que en “los próximos días” deberá someterse a una operación por un nódulo en un pulmón en fase “muy inicial”, a menos de un mes de su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú.

Ha sido el propio pontífice quien ha informado sobre su salud de forma pública, desde la ventana del palacio apostólico tras el rezo del Ángelus y ante miles de fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro.

“Queridos amigos: recientemente, durante una revisión, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado todavía en una fase muy temprana y está bien localizado. Los médicos consideran oportuno intervenir. Por eso, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo. La operación ya está programada para los próximos días. Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones”, tuiteó el papa.

Una semana

El papa León XIV permanecerá una semana hospitalizado tras su operación de un nódulo en el pulmón. El nódulo en el pulmón del papa León XIV fue detectado durante unos controles médicos recientes y, aunque se encuentra bien localizado, los especialistas recomendaron una intervención quirúrgica para extirparlo.

¿Vendrá al Perú?

Viaje del papa, incluido al Perú, está en suspenso: Viaje del papa León XIV a Sudamérica sigue en pie pese a operación, “a no ser que se presenten complicaciones”.

Al respecto, el periodista de RPP en el Vaticano, Sergio Mora, consideró que el viaje de León XIV se mantiene tal como lo previsto, aunque, a su modo de ver, no descartó que puedan producirse cambios ante eventuales complicaciones.

Sorpresa

Remarcó que el anuncio tomó por sorpresa a los cientos de fieles que llegaron hasta la plaza de San Pedro este domingo, aunque consideró que su itinerario se mantiene sin cambios, pues el Santo Padre “pidió oraciones” para su viaje a nuestro país.

“De todos modos, el viaje está confirmado, a no ser que hubiera posteriores dificultades, cosa que, conociendo el nivel de la cirugía aquí en Europa, prácticamente es descartado. De aquí a una semana el papa nuevamente estará en pie, o sea, en pie estará mucho antes”, indicó Mora.

Rezan por el papa

La Orden de San Agustín, a la que pertenece León XIV, difundió un mensaje de oración por la salud del papa y por el equipo médico que estará a cargo de la intervención.

Señor de los Milagros

León XIV y su encuentro con la imagen del Señor de los Milagros: “Gracias por vuestra oración por la visita pastoral que llevaré a cabo en el Perú”.

El periodista Sergio Mora, de RPP, comentó que el papa tuvo la oportunidad de saludar a los integrantes de la Hermandad del Señor de los Milagros de Roma, tras la llegada de la imagen del Señor de los Milagros a la plaza de San Pedro.

Precisó que varios devotos acompañaron el recorrido de la imagen hasta la plaza, a donde el anda ingresó alrededor de las 11:30 a. m., antes de que el pontífice saliera a saludar a los peregrinos y dirigiera la oración del Ángelus.

“Saludo a los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros de Roma y a todos los que han participado en la procesión con el venerable icono del crucifijo”, expresó el papa. Tras las palabras del papa, la imagen ingresó al templo del Vaticano, mientras numerosos asistentes registraban el momento.

El papa León XIV saludó a la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma y agradeció sus oraciones por la visita pastoral que tiene prevista realizar al Perú, en una gira que incluye a Uruguay y Argentina. “Gracias por vuestra oración por la visita pastoral que llevaré a cabo en el Perú”, indicó.