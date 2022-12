Flor Pablo Medina, congresista de la bancada Integridad y Desarrollo, cuestionó al ministro Óscar Becerra (Ministerio de Educación) por una publicación de Twitter hecha en el 2018 con polémicos comentarios contra la comunidad LGBTI.

“Lo hemos dicho y pedido con más énfasis la renuncia del ministro, creemos que no ayuda este mensaje en la calidad educativa ni en el respeto a la diversidad... Hacemos nuestro pedido de cambiar de ministro de Educación”, señaló la parlamentaria en declaraciones a la prensa.

Polémico tuit de Óscar Becerra en el año 2018. (Foto: captura / Canal N)

Por su parte, Óscar Becerra, titular del Minedu, brindó una conferencia de prensa e hizo mea culpa por su comentario en redes sociales.

“Sé que algunos comentarios antes de ser ministro han ofendido a miembros de las diversas comunidades LGBTI y quiero ofrecerles mis disculpas incondicionales. No quiero usar la expresión ‘sí, los he ofendido’. La percepción de una ofensa está en el ofendido, no en el ofensor”, señaló Becerra en una conferencia de prensa.