De acceder el Congreso al pedido del presidente José Balcázar para recibir una pensión vitalicia cuando deje la jefatura de Estado, ello “generaría un mal precedente en nuestro país”, ya que se trata de una persona que solo estuvo como encargado del Ejecutivo por apenas cuatro meses.

Así lo advirtió la senadora electa por Ahora Nación y ex premier Mirtha Vásquez, al precisar que Balcázar no merece una pensión vitalicia presidencial, algo aclarado por el Congreso el 2022.

Billetón

Al respecto, recordó que en los últimos cinco años el Perú ha tenido varios presidentes interinos y que, si se les brinda pensión vitalicia para cada uno de ellos, mensualmente por S/15,600, causaría gran gasto al Estado.

Ya gana S/35,568 y pide pensión presidencial vitalicia.

Ilegal

En Canal N, el excongresista y exsecretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) Víctor García Belaunde destacó que Balcázar no cumple los requisitos para recibir una pensión vitalicia.

Refirió que el beneficio corresponde únicamente a expresidentes elegidos por voto popular y que culminaron su mandato constitucional, no a vicepresidentes encargados.

Requisitos

“Los requisitos son claros: haber sido elegido por voto popular y haber culminado el mandato de cinco años”, enfatizó García Belaunde.

El congresista Roberto Kamiche opinó que el pedido de Balcázar no es sensato, mientras sus colegas Arturo Alegría y Miguel Ciccia rechazaron darle la pensión.

Además de la pensión, Balcázar solicitó seguridad personal, seguro médico privado, vehículo oficial, combustible y un asesor.