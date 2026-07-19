Al reunirse, el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ofreció su apoyo a la presidenta electa y lideresa fujimorista, Keiko Fujimori, al estar “a disposición de la patria”.

En torno a detalles, el exalcalde de Lima refirió que abordaron una agenda centrada en temas como el acceso al agua potable, la alimentación, la educación, la seguridad y la salud.

Agua

“El agua para todo Lima, para todo el Perú. El tema de alimentación es lo que he hablado con Keiko. En los colegios, tres comidas por día en cada colegio; que las mamás sean las que cocinen y atiendan con su comida caliente a su propio hijo, sin tanto intermediario, sin tanto Midis, sin tanta vaina”, señaló.

López Aliaga indicó que le ofreció su respaldo para impulsar proyectos de infraestructura, atraer inversión internacional y fortalecer la seguridad.

A su disposición

“Le dije: ‘Yo estoy a disposición de la patria’, si es necesario ir a buscar inversión internacional en megaproyectos, cuente conmigo y cuente también con mi gestión para poder hablar con las otras bancadas, cosa que estoy haciendo para poder unir fuerzas”, refirió López Aliaga.

En esa línea se mostró abierta a colaborar, aunque dejó en claro, al menos en sus palabras, que en el Congreso su bancada tendrá independencia de la de Fuerza Popular.

Habrá que verlo, porque para elegir miembros del Tribunal Constitucional, vacancias y dictar reformas constitucionales y leyes clave, Fuerza Popular y Renovación Popular han votado juntos entre 2021 y 2026.

A lo Bukele

En RPP, detalló que Fujimori replicará el método del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para acelerar la construcción de cárceles

“Me dijo: ‘Rafael, voy a hacer el método Bukele. En El Salvador se demoran ocho meses’. Me dijo: ‘Yo lo hago en siete’. Amén. Le dije: ‘Hagámoslo, hagamos las cárceles en siete meses’”, recordó.

“En el siglo XXI estamos en lo básico, no hay agua, no hay comida, hay anemia. La educación es una porquería”, diagnosticó.