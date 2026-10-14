Mientras todas las proyecciones confirman el triunfo electoral de la lista de Renovación Popular para la Municipalidad de Lima, su líder y candidato a primer regidor, Rafael López Aliaga, tiene claro que se le debe entregar la credencial de burgomaestre ante la renuncia del candidato original a alcalde, Luis Rubio.

A tal efecto, el abogado de López Aliaga, Wilber Medina, advirtió que si los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazan entregar la credencial a su cliente, serían objeto de una acusación constitucional.

Anoche, al 93.439 % de actas contabilizadas por la Onpe, Rafael López Aliaga aventajaba por 47,835 votos a Francis Allison, de Avanza País.

Razón

En sus redes, explicó que “no existe razón constitucional ni legal para que el JNE no respete la genuina voluntad popular expresada en las ánforas”.

“El Tribunal Constitucional, en su sentencia del expediente 5448-3011-PA/TC, fojas 37 y 39, ya lo dijo: el JNE tiene el deber constitucional de respetar la voluntad popular” expresada en las urnas, el 4 de octubre, por lo que “debe entregar las credenciales de alcalde de Lima a Rafael López Aliaga”, explicó.

¿Mafia detrás?

En tanto espera los resultados oficiales que confirmen su triunfo, López Aliaga alertó que “el modus operandi de la mafia es aparentar que los resultados son apretados, que hay empate técnico y que cualquier cosa podría pasar en el JNE” con un remontada de Francis Allison (Avanza País).

“Nos trabajan al cansancio para así acostumbrarnos a digerir la idea del robo”, enfatizó el líder político.