Rafael López Aliaga busca una nueva salida para llegar a la Alcaldía de Lima. Renovación Popular presentó un recurso ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que revoque la decisión que le impide asumir el cargo como primer regidor, debido a que ya fue alcalde en el periodo anterior.

El pedido tiene dos caminos: que el organismo electoral deje sin efecto el criterio que frena las llamadas reelecciones encubiertas o, si no acepta esa solicitud, que lo aplique recién en las próximas elecciones municipales y no en las de 2026.

El documento fue presentado por el personero legal de la agrupación, Fernando Sandoval Ruiz, y lleva las firmas de López Aliaga y de su abogado, Wilber Medina.

Renovación Popular sostiene que el JNE cambió las reglas cuando los ciudadanos ya habían acudido a las urnas, lo que, según argumenta, vulneraría la seguridad jurídica y la predictibilidad del proceso electoral.

DECISIÓN. La resolución 4557-2026-JNE establece que un exalcalde que fue elegido primer regidor no puede volver a ocupar la alcaldía durante el periodo inmediato siguiente, ni siquiera mediante la sucesión municipal.

Mientras tanto, el presidente del JNE, Roberto Burneo, ratificó que los alcaldes que fueron elegidos en 2022, como López Aliaga, no pueden volver a ocupar el cargo. “Nunca íbamos a avalar ninguna reelección encubierta”, señaló el último martes.

OJO AL DATO. Según Renovación Popular, la decisión del JNE afecta los principios de seguridad jurídica, predictibilidad y confianza legítima.