Aunque las encuestas a boca de urna dieron ganador a Renovación Popular, que lleva a Rafael López Aliaga como candidato a primer regidor para así volver a ser alcalde de Lima, el posterior conteo rápido de actas de sufragio lo colocan en empate técnico con Francis Allison (Avanza País).

Según el conteo rápido al 100 % emitido por la empresa Datum Internacional y difundido por América y Canal N, la lista de Renovación Popular tiene el 27.6 % de los votos emitidos, mientras Francis Allison tiene el 26.7 %.

En la tercera ubicación está Carlos Bruce, de Somos Perú, con 15.0 %, mientras que Daniel Urresti, de Podemos Perú, recoge 8.1 %.

El resto de las agrupaciones políticas acumula en conjunto el 22.6 % de la votación, según el conteo rápido.

El margen de error del conteo rápido al 100% de Datum para la Alcaldía de Lima en las elecciones de 2026 es de ±1 punto porcentual.

Cercanos

López Aliaga afirmó que buscará recuperar su amistad con Allison y este defendió que su contendor sea investido como alcalde de Lima de ganar su lista las elecciones.

Sostuvo que el Jurado Nacional de Elecciones debe mantener coherencia con las decisiones que tomó durante el proceso, especialmente después de permitir la inscripción de López Aliaga.

“Pero hoy yo sí repito claramente: el jurado, si debe darle las credenciales a todos los que han postulado, porque el mismo jurado se los ha permitido y no sería nada bueno para la democracia decirle a la gente tu voto no vale”, aseveró.

Cafecito de amiguitos

Durante un enlace en vivo con Panamericana televisión, Rafael López Aliaga le envió un abrazo a Francis Allison y lo invitó a trabajar con él.

Allison respondió invitándolo a tomar un café hoy lunes y señaló que conversar también es parte de la democracia.