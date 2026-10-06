Con las cifras del conteo rápido de Datum Internacional y el avance del registro oficial de actas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), el candidato a primer regidor de Lima Metropolitana, el líder de Renovación Popular (R), Rafael López Aliaga, se siente ganador como quien recibirá la credencial de alcalde capitalino para el período 2027-2030.

La noche de este lunes, al 92.710 % de actas contabilizadas, 24,430 del total de 26,351, y con 1921 “para envío al JJE”, al Jurado Electoral Especial Lima Centro al estar impugnadas, López Aliaga tenía el 27.703 % (1′444,201 votos) por delante de su rival de Avanza País, Francis Allison, con 26.481 % (1′399,280), con una ventaja de 44,921 votos.

En tanto, 786,530 votos va obteniendo Carlos Bruce (Somos Perú), tercero en discordia para alcalde de Lima.

Tendencia

Aunque no es imposible, por el avance del conteo de votos y porque las actas impugnadas tienen distancias cercanas entre López Aliaga y Allison, es muy complicado dar vuelta a la tendencia.

Sin embargo, Allison, optimista, consideró que es aún posible revertir las proyecciones y, con las actas impugnadas, obtener la alcaldía de Lima, aunque advirtió que, gane o pierda, aceptará los resultados como demócrata y no saldrá a denunciar un fraude.

Todos conocemos el estilo de Rafael (López Aliaga). Si él finalmente no sale victorioso (de no ganar la alcaldía de Lima), efectivamente va a decir que ha habido fraude, un anforazo", recalcó.

Esperanza

“No va a haber ningún recurso nuevo que presentar, pero sí pelear lo impugnado”, indicó, para agregar que “hay que pelear en mesa”.

Recordó que existen actas pendientes que podrían influir en el resultado final y mencionó que “tenemos mucha acta impugnada de Ate, donde hemos claramente arrasado”.

En Ate, por el arrastre del voto a favor del alcalde Franco “Dibujito” Vidal, Avanza País tuvo aplastante respaldo.

Irreversible

Sin embargo, Luis Rivera, ingeniero de software y quien no ha fallado en ninguna de las recientes elecciones con sus proyecciones, señaló que es muy baja la posibilidad de que Allison logre revertir los resultados y supere a López Aliaga.

“La probabilidad es de 1 en 200. Es irreversible” que gana López Aliaga, declaró al portal Epicentro TV.

Jurado

Sobre cuándo estarán los resultados oficiales de las Elecciones Regionales y Municipales ERM 2026, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, señaló a como máximo “los primeros días de noviembre”.

“Máximo hasta el 28 de octubre se pueden realizar recuentos y con ello estimamos que en los primeros días como máximo de noviembre ya tendríamos resultados a nivel de gobiernos regionales y quizás de gobiernos locales con independencia de qué tan complejo sea el proceso”, aseveró.

Credencial

El JNE sigue sin definir aún si López Aliaga recibirá la credencial de alcalde electo o la segunda regidora Jeanette Alonzo, si se considera que el líder de R buscaría una reelección encubierta prohibidas taxativamente por ley electoral y la Constitución en su artículo 194.

“Ningún funcionario público puede amenazarnos”, dijo Burneo, mientras López Aliaga y sus congresistas dicen que lo denunciarán si no lo proclaman.