Mientras se espera los resultados oficiales de las Elecciones Regionales y Municipales y para la elección provincial en Lima falta contabilizar 1917 actas, el líder de Renovación Popular y candidato a primer regidor en la capital, Rafael López Aliaga, advirtió sobre un posible “anforazo” para que gane su rival de Avanza País, Francis Allison.

“Yo no confío en la Onpe”, declaró López Aliaga a PBO, al criticar que conocer los resultados demore mucho por el “estúpido” y “obsoleto” sistema del ente electoral.

El JNE contravendría prohibición constitucional de reelección de alcaldes si proclama a López Aliaga, dijo el jurista Javier Albán.

¿“Anforazo” a la vista?

López Aliaga indicó que en la Onpe “son mañosos, son grupo criminal”, sin descartar un “anforazo” o fraude.

“Yo ahorita tengo mis dudas de que no haya un anforazo”, indicó a Panamericana TV, al insistir que antes lo sufrió. “Cuando yo pierdo la confianza, cuando tengo denunciado penalmente a la gente de Onpe, ya no creo nada”, insistió “Porky”.

Oficial

Según el escrutinio oficial, anoche, con 24,435 actas contabilizadas por la Onpe (el 92,729 % del total de 26,351 actas en Lima Metropolitana para elección del alcalde provincial), Renovación Popular registra el 27,703 % de los votos (1′444,459), frente al 26,841 % de Avanza País (1′399,551).

La ventaja es de 44,908, insalvable según proyecciones matemáticas a pesar de que 1916 han sido derivadas a jurados electorales especiales al estar impugnadas y tener luego que pasar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para determinar su validez.

Ganador

Impaciente por ser declarado vencedor, López Aliaga recalcó que, “tomando en cuenta cómo estamos hoy, ¿puedo ser alcalde de Lima?, sí”.

“Ahora la bronca es en los jurados electorales especiales y en el JNE. Seré claro: puedo ser alcalde electo en unos días, acabando esto. Lo hemos analizado con expertos y yo sí puedo ser electo”, enfatizó López Aliaga.

“El jurado está entre la espada y la pared, o violar la Constitución o violar la voluntad popular”, destacó Allison, al señalar que darle la credencial de alcalde a López Aliaga, si gana en los votos, será inconstitucional.