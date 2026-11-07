Rafael López Aliaga no podrá asumir como alcalde de Lima. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció que los candidatos inscritos como primeros regidores que ejercieron como alcaldes durante el periodo municipal inmediato anterior no podrán asumir nuevamente el cargo.

La secretaria general del organismo electoral, Jessica Clavijo, anunció que estos postulantes no serán proclamados como alcaldes ni recibirán las credenciales correspondientes para la nueva gestión municipal.

“Establecer que la condición de primer regidor no habilita la alcaldía o asumir la alcaldía. Esto qué quiere decir, que en aquellos casos que el primer regidor haya ejercido el cargo de alcalde o alcaldesa en el periodo inmediato anterior no será proclamado ni recibirá las credenciales para esta nueva gestión”, señaló Clavijo.

Clavijo explicó que el JNE tomó esta medida a la luz de lo que establece la Constitución.

Esta decisión alcanza a Rafael López Aliaga, quien postuló como primer regidor de Renovación Popular para la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero quedó como cabeza de lista tras la renuncia de Luis Rubio. La fórmula de Renovación Popular obtuvo la victoria en las elecciones municipales