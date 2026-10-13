Después de que el ministro de Educación, José Chang, anunció este lunes un nuevo régimen con cabello corto en que “si un joven de escuela pública quiere pintarse el pelo, puede hacerlo, pero en la privada”, el educador y exministro aprista Idel Vexler apoyó “las medidas para restablecer la autoridad docente y la disciplina escolar con sanciones de menos a más drásticas”.

El nuevo lineamiento de disciplina escolar también prohíbe el cabello “excesivamente largo” o teñido, el maquillaje y establece que las faldas deben tener una “medida adecuada”.

“Evaluación de la conducta: sí. Siempre y cuando sea utilizando la escala o niveles de logros de la evaluación formativa como proceso. Y con la participación del tutor, docentes, auxiliar. Con el propósito de mejorar el comportamiento con tutoría efectiva y permanente”, tuiteó Vexler.

Liceo Naval

“Claro, porque los del Liceo Naval tenían el ‘problema’ de tener el pelo largo, pintado de azul. Medidas anacrónicas que no solucionan nada”, advirtió la politóloga Mariale Campos al referirse al colegio de la Marina de Guerra del Perú que tiene denuncias por violación sexual y bullying.

Arbitrariedad

El abogado Ronald Cross indicó “¿por qué llevar el pelo corto es ‘orden’? Al final la respuesta va a ser ‘porque me gusta como se ve’. Es arbitrario”.

Las medidas de “disciplina” en colegios reciben duros cuestionamientos en redes, donde además de criticarlas se señala que son discriminatorias porque si se va a un colegio pagado, privado, no se cumplirá con el pelo corto o sin pintar.

Pisa

“Cortarle el pelo o bajar la falda no va a ser que pasen las pruebas Pisa. Lo que debe crecer es el cerebro, ergo, el conocimiento, la actitud de abrirse al aprendizaje y el pensamiento crítico”, advirtió la maestra y excongresista Rocío Silva Santistevan.