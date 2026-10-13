Los regidores de Lima Metropolitana que juren sus cargos en enero, que en mayoría serían de Renovación Popular, deberán nombrar al alcalde, porque la autoridad electoral no entregará la credencial de burgomaestre a Rafael López Aliaga por no postular a tal cargo.

Jorge Valdivia, coordinador del gabinete de asesores del JNE, refirió a OjoPúblico que los regidores decidirán quién asume las funciones de alcalde una vez que se confirme que no cuentan con autoridad electa ante la renuncia de Luis Rubio.

Proclamación

Explicó que los jurados electorales especiales proclaman a los candidatos de acuerdo con los cargos para los que postularon, y que, al ejercer funciones si no existe alcalde, los integrantes de la lista deberán aplicar la Ley Orgánica de Municipalidades para que uno de ellos ocupe ese puesto.

“Cuando ya vayan a ejercer su cargo, van a encontrarse de que no tienen alcalde” y “van a tener que aplicar un artículo en la Ley Orgánica de Municipalidades para que uno de ellos sea alcalde”, recalcó sobre el caso de Rafael López Aliaga.

Expediente

Armarán “un expediente” de “candidato no proclamado” para solicitar las credenciales del que va a ocupar el cargo de alcalde y de aquel que va a completar el número de regidores”, acotó.

Existen 1866 actas electorales impugnadas en Lima, con ventaja hasta anoche de 46,053 votos de Renovación Popular sobre Avanza País, de Francis Allison, y se proyecta el triunfo celeste del partido de Rafael López Aliaga.

Las proclamaciones salen conforme a los cargos que han postulado, por lo que Rafael López Aliaga no será proclamado alcalde.