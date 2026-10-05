Así como cuatro años antes, pero ahora como candidato a primer regidor de Lima Metropolitana, el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ganó ayer las elecciones municipales en la capital y asumiría en enero próximo el cargo de burgomaestre capitalino, esta vez para el período 2027-2030.

Con una ventaja holgada, según resultados del conteo rápido de actas de sufragio hecho por Datum Internacional y que transmitieron América y Canal N, López Aliaga consiguió el 31.2 % de votos.

Detrás aparecen Francis Allison (Avanza País) con 25.2 %, Carlos Bruce (Somos Perú) con 15.9 %, Daniel Urresti (Podemos Perú) con 8.7 % y los otros candidatos, en conjunto, con 19 %.

¿Será alcalde?

Aunque el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, fue emplazado con semanas de anticipación para que se defina si López Aliaga recibirá las credenciales de alcalde electo, al haber renunciado el candidato original, Luis Rubio, hasta ayer no hubo ningún pronunciamiento oficial.

Es decir, los limeños votaron sin saber si al votar por Renovación Popular, la lista ganadora, lo hacían para que quien ejerció el cargo en el último periodo sea alcalde o, si se considera que López Aliaga postuló a una reelección encubierta inconstitucional, es la segunda regidora electa, Jeanette Alonzo, quien será la alcaldesa capitalina desde enero.

Inconstitucional

“Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un período de cuatro (4) años. No hay reelección inmediata para los alcaldes. Transcurrido otro período, como mínimo, pueden volver a postular, sujetos a las mismas condiciones”, reza el artículo 194 de la Constitución. Y López Aliaga fue elegido hace cuatro años y juró como alcalde el 1 de enero de 2023.

Este domingo, preguntado otra vez, Burneo dio nuevas largas, sin decir nada, al señalar que su trabajo continuará en todo el proceso electoral hasta recopilar los resultados.

“El compromiso del JNE es con el Perú, con la voluntad de los electores, cumpliremos ese deber con firmeza”, exclamó.

Cosa de locos

Para el doctor en ciencia política Óscar Vidarte, la elección ha sido “increíble” porque “en Lima gana la alcaldía un partido que no tiene candidato a alcalde y cuyo aspirante a teniente alcalde, Rafael López Aliaga, es el anterior alcalde, que no puede reelegirse. Es decir, técnicamente, todavía no tenemos alcalde y esto puede acabar peor”.

“Ahora todo está en manos del JNE. Si valida la elección de López Aliaga como alcalde, a pesar de tratarse de una reelección encubierta, destruye la figura de la no reelección” y “hasta (la presidenta Keiko) Fujimori podría tratar de reelegirse en unos años”, refirió.

Acto seguido, añadió, “si el JNE no permite que López Aliaga asuma la alcaldía, arde Roma y Lima queda en manos de una desconocida por la que nadie votó”, Jeanette Alonzo.

“Un desastre. Todo culpa del JNE que debió haber sido claro desde un inicio”, sentenció.

Nada que hacer

Para el abogado Luis Solórzano, considerando que el JNE ya avaló su candidatura a primer regidor, en el caso López Aliaga el procedimiento es sencillo. “Ganó Renovación en Lima, la Onpe emite los resultados oficiales, el JNE proclama los resultados con López Aliaga como primer regidor y acabado ese procedimiento legal el JNE convoca a López Aliaga para que asuma la alcaldía de Lima y punto”, aseveró.

Tal vez esa indefinición del JNE, que ha esperado a que culmine la votación para decidir quién será el próximo alcalde de Lima, llevó a que López Aliaga no salga de inmediato a celebrar su triunfo en su local de campaña, en Jesús María.

Amenaza de “Porky”

Ya en la noche, “Porky”, como gusta que lo llamen sus seguidores, reclamó su credencial de alcalde al JNE.

“La Constitución establece que un alcalde no puede postular a una reelección; no establece que un alcalde no pueda postular a ser teniente de alcalde (...) Si el JNE va en contra de la ley (y no entrega la credencial), hay prevaricato”, sentenció López Aliaga.

“Dios dirá, en cuatro años pueden pasar muchas cosas, no puedo hacer esa promesa”, dijo López Aliaga sobre si renunciaría otra vez a la alcaldía.