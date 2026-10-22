El Pleno del Senado aprobó la delegación de facultades legislativas solicitada por el Ejecutivo, con 35 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones.

La decisión se adoptó tras una jornada de debate sobre los alcances del pedido y las modificaciones incorporadas por la Comisión de Constitución, que añadió siete puntos a la propuesta remitida por la Cámara de Diputados.

Luego de más de dos horas de intervenciones de los senadores, se procedió a la votación del dictamen, que fue respaldado en bloque por Fuerza Popular (FP) y Renovación Popular (RV), así como tres integrantes de Obras y dos de Buen Gobierno, partidos que en otras ocasiones se han sumado a la oposición.

El partido Obras tuvo un papel importante en el resultado, pues FP y RP sumaban inicialmente 30 escaños, uno menos de los necesarios para alcanzar la mayoría requerida.

Antes de la votación, el senador Daniel Barragán confirmó el respaldo de su bancada al pedido del Ejecutivo y respondió directamente sobre su postura: “¿A favor o en contra? A favor vamos a votar nosotros”. Finalmente, tres integrantes de esa agrupación votaron a favor y uno se abstuvo.

Contrario a su bancada, el senador Jorge Gavidia, de Buen Gobierno, también anunció su apoyo al oficialismo, mientras que su colega Juver Flores sorprendió con su voto durante el pleno.

Tras la aprobación, por la tarde, el presidente del Senado, Miguel Torres, firmó la autógrafa aprobada.

MANDATARIA. La presidenta Keiko Fujimori, reconoció que el Gobierno esperaba recibir mayores atribuciones para legislar. No obstante, señaló que la solicitud se concentró en dos asuntos prioritarios para el país: la seguridad ciudadana y las acciones frente al fenómeno El Niño.

“En realidad, nos hubiese gustado que nos dieran mayores facultades. Se han enfocado en el fenómeno El Niño y en los temas de seguridad, que, si bien es cierto, son problemas urgentes y aquejan a nuestro país, normalmente cada gobierno que inicia siempre ha recibido facultades”, declaró.

El presidente del Senado, Miguel Torres, señaló que “no ha habido ningún tipo de desnaturalización” de lo aprobado por la Cámara de Diputados.

Fujimori dice que esperaba más facultades.

Con 35 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones.