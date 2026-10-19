El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Carlos Mesía, convocó para hoy lunes, a las 11 de la mañana, a la continuación del debate de las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno.

De no aprobarse, no habrá dictamen a derivarse al pleno del Senado y se dará por validado el dictamen de la Cámara de Diputados con 20 facultades (solo por el fenómeno de El Niño y seguridad ciudadana), no con las 27 que impulsa el bloque Fuerza Popular-Renovación Popular en la cámara alta (que incluye otras materias).

Clave

Sin aprobar hoy el Senado un dictamen, el de Diputados pasará al Ejecutivo para que la presidenta Keiko Fujimori lo promulgue y convierta en ley, a través del silencio administrativo positivo del sistema bicameral.

Al señalar que las facultades son “único punto de la agenda”, Mesía busca excluir el debate previo -aprobado en votación en que el oficialismo perdió por faltar el voto del senador fujimorista Alejandro Aguinaga- para evaluar y precisar los límites que tiene el Senado para modificar o añadir puntos al pedido de facultades legislativas enviado por el Ejecutivo.

Advertencia

Jorge Nieto, líder del Partido del Buen Gobierno, advirtió que su agrupación y las bancadas del Partido Cívico Obras, Juntos por el Perú y Ahora Nación en la Cámara de Diputados acordaron plantear 20 facultades legislativas consensuadas y tramitar por separado las demás solicitudes del Gobierno.

En RPP, Alejandro Aguinaga defendió su viaje a Argentina cuando debatían facultades y dijo que “voté un poquito a destiempo”.