Como era previsible por su cercanía a Fuerza Popular, el senador Jorge Gavidia anunció su renuncia a la militancia y a la bancada del Partido del Buen Gobierno (PBG), que lidera Jorge Nieto, tras desobedecer a su agrupación al votar a favor de dar facultades legislativas al Gobierno de Keiko Fujimori.

Jorge Gavidia no duró ni tres meses en el Partido del Buen Gobierno y ahora lo deja tras votar por facultades legislativas ampliadas (de 20 a 27) al gobierno fujimorista.

En las últimas semanas, Gavidia se mostró cerca al Gobierno y se prevé que otros parlamentarios sigan sus pasos para también engrosar los votos oficialistas, aunque sin ingresar a Fuerza Popular.

¿Será cierto?

Gavidia declaró que su divergencia “es doctrinaria general” y que el PBG estaba avisado.

“Cuando fui convocado hice presente mi posición diferente. Incluso, también al ser convocado (...) como candidato al Senado. Sin embargo, se consideraba que si hubiésemos sido Gobierno probablemente asumía un rol más técnico. Pero ya estando dentro del partido, expuse siempre mi posición y traté de conciliar, pero ya era inevitable, con lo de las facultades me di cuenta (de) que era imposible, aparte de otras cosas internas que limitaban totalmente mi accionar”, dijo Gavidia.

Desmentido

Al respecto, la senadora Nora Bonifaz (PBG) recordó que Gavidia “entró al partido hablando maravillas del plan de gobierno y de la posición doctrinaria”.

“Él se ha paseado por todos los canales de TV justificándose, escuché que es por razones ideológicas. Jamás se ha dado el trabajo de decir cuáles son esas diferencias, cuáles son los puntos que no está de acuerdo”, aseveró.

Daniel Barragán, senador y vocero de Obras, reveló que “las puertas de Obras siempre están abiertas” para Gavidia. “Todas las posibilidades están abiertas, no descartamos ninguna”, confesó.

El senador Alfonso López Chau, contrario al transfuguismo, cerró las puertas de Ahora Nación a Gavidia y le pidió volver al PBG.