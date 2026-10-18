La Comisión de Constitución del Senado tiene hasta este lunes 19 para aprobar el predictamen que otorga 27 facultades delegadas al Gobierno y pasarlas al Pleno, porque de no hacerlo se deberá enviar a la presidenta Keiko Fujimori el dictamen de la Cámara de Diputados con solo 20 referidas a El Niño y la seguridad ciudadana.

Así lo explicó el constitucionalista Enrique Ghersi, al indicar que ya se cumple el plazo de siete días hábiles para dictaminar que otorga el Reglamento del Senado a la cámara alta.

El constitucionalista Enrique Ghersi explica procedimiento de acuerdo a la Constitución y el Reglamento del Senado, que tiene peso de ley.

Vencido el plazo, la autógrafa de ley aprobada por la Cámara de Diputados se remite por el Senado al jefe de Estado, al disponerlo el artículo 105 de la Carta Magna, refirió el jurista en RPP.

Histórico

“Se aplicaría por primera vez en nuestra historia constitucional un principio introducido en la modificación del artículo 105 de la Constitución denominado silencio parlamentario positivo”, recalcó.

Acotó que “nunca ha existido esto en nuestra historia, sería la primera vez” en que “el proyecto de Diputados se convertiría en ley, sin pronunciamiento del Senado, circunstancia que sería dramática porque en la práctica habríamos regresado al unicameralismo”.

Acotado

El jurista Víctor García Toma señaló que el Senado puede añadir puntos afines siempre que mantengan el eje de seguridad y El Niño. Es decir, el Senado haría mal si amplía las facultades a temas diversos.

Aunque el tiempo se acaba para aprobar las 27 facultades que busca el bloque Fuerza Popular-Renovación Popular, el senador fujimorista Juan del Águila dijo estar “seguro” de “llegar a un punto de coincidencia”.