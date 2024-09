A los audios que mencionan la supuesta protección que desde Palacio de Gobierno se daría a Vladimir Cerrón para evitar su captura, se sumaron chats que se atribuyen a congresistas que, elegidos por la bancada del Lápiz, celebran que el prófugo líder de Perú Libre evadió al cerco policial en un condominio de Asia, de donde huyó por un “soplo”.

Vladimir Cerrón, prófugo desde el 6 de octubre de 2023, goza sin duda de apoyo de personajes poderosos para que no sea atrapado.

Algunos comentan que Vladimir Cerrón tiene apoyo de Cuba (es un político vinculado a la dictadura de la isla), pero los últimos indicios abonan al apoyo de políticos peruanos y se señala a Dina Boluarte y a congresistas.





Chats delatores

Los chats en que se dice dialogan los legisladores Américo Gonza y Margot Palacios, esta última renunciante de Perú Libre, se difundieron por el programa Beto a Saber, de Willax TV, y tiene palabras sobre el éxito del traslado de Vladimir Cerrón.

Según los diálogos, los parlamentarios mencionados estaban al tanto de los movimientos de Vladimir Cerrón para escapar de la Policía en Asia.





Niega y evasión

“Yo niego tajantemente ello, no son las formas como yo me comunico, nunca escribo así. No utilizo las palabras... nunca me dirijo a mis colegas con su nombre propio, les digo compatriotas”, recalcó Margot Palacios.

Margot Palacios ha presentado su renuncia a Perú Libre el 31 de mayo. (foto: Congreso)

La evasión ocurrió del condominio Mikonos, a la altura del kilómetro 107 de la carretera Panamericana Sur, el último 16 de enero, y los indicios apuntan a que usó el automóvil oficial asignado a la presidenta Dina Boluarte, llamado “Cofre”, un Lexus de placa EGR-844.





“Cofre” implicado

El “Cofre” es mencionado en la evasión de Vladimir Cerrón en un audio que se atribuye al ministro del Interior, Juan Santiváñez, y su entonces amigo capitán PNP Junior Izquierdo “Culebra”.

Al “Cofre” -vehículo con “inmunidad” absoluta- nadie lo puede intervenir en todo el territorio nacional, ni siquiera la Policía.





Fiscalía al acecho

La Fiscalía de la Nación dispuso solicitar información en torno a la flota vehicular de la Presidencia de la República. Ello, en medio de un audio atribuido al titular del Interior, Juan Santiváñez, en el que se menciona que uno de sus autos fue utilizado para facilitar la fuga de Vladimir Cerrón.

Entre los datos requeridos, en un plazo no mayor de 24 horas y bajo apercibimiento de ley, se incluyen los registros de los vehículos asignados al uso de dicha institución desde enero de 2023 hasta la actualidad. Además, información documentada sobre los conductores y una bitácora de uso de los vehículos oficiales asignados a la Presidencia desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto de este año.





