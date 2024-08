En Perú, la industria de seguros de viajes está experimentando un notable crecimiento, con expectativas de un aumento del 30% durante el año 2024. Este crecimiento se debe a la reactivación del turismo tras la pandemia, el incremento de los viajes de negocios y la creciente conciencia sobre la importancia de tener una cobertura adecuada para enfrentar eventualidades durante los viajes.

Según el especialista en seguros de viaje, Ing. Ramiro Díaz de GO! Assistance, “Después de la pandemia, los viajeros han tomado mayor conciencia sobre la importancia del Seguro de Viaje. Además, la eliminación de la inclusión automática de este servicio por parte de las tarjetas de crédito ha impactado positivamente en los números de todas las compañías de Asistencia al Viajero.” Se estima que el mercado de seguros de viajes en Perú crezca un 30% para finales de 2024 en términos de pasajeros que contratan coberturas a través de comparadores. Eduardo Peña, Director de Euroamerican Assistance Perú, destaca que uno de los principales factores de este incremento es el aumento de los desplazamientos por motivos laborales. También se observa un crecimiento en los viajes de negocios, lo que ha generado una mayor demanda de seguros que cubran gastos médicos, accidentes y otros imprevistos durante estos desplazamientos.

Mayor conciencia sobre la importancia de los seguros de viaje:

Cada vez más personas reconocen la importancia de contar con un Seguro de Viajero que los proteja en caso de enfermedades, accidentes, pérdida de equipaje, cancelación de vuelos y otros imprevistos. Actualmente, el porcentaje de viajeros que consideran fundamental tener cobertura médica al planificar sus estadías internacionales ha aumentado del 20% al 50%.

Mayor Digitalización y acceso a coberturas de forma simple:

Las compañías de seguros y empresas de asistencia al viajero internacional están apostando por la digitalización para brindar una experiencia más sencilla y cómoda a sus clientes. Esto incluye la venta de pólizas de seguros de viaje en línea, la gestión de reclamos a través de plataformas digitales, y la atención al cliente mediante chatbots y otras herramientas tecnológicas.

Mayores Costos Médicos en los Destinos más visitados:

Estados Unidos es uno de los destinos más populares para los viajeros peruanos. Ciudades como Disney en Orlando, Nueva York y Miami son especialmente atractivas. Según Agustín Vicuña, Gerente de Operaciones de GO! Assistance, “El Seguro de Viaje para Estados Unidos se ha vuelto casi obligatorio debido a los elevados costos médicos en el país, que pueden llegar a ser de hasta USD 15,000 por un día de internación y USD 1,000 (S/3,760) por una consulta odontológica de emergencia.”

Nuevos Compañías de Asistencia en viaje:

Después de la pandemia, el mercado de Asistencia al Viajero en Perú ha visto la incorporación de nuevas compañías junto a las ya reconocidas, como Assist Card, Universal Assistance, Mapfre y Euroamerican Assistance. Una de las nuevas empresas es GO! Assistance, parte del Grupo Compara y Ahorra, que ofrece planes para viajeros de hasta 85 años, incluyendo coberturas para preexistencias, acceso gratuito a salas VIP y servicios de asistente personal.

¿Qué debe cubrir una cobertura de Asistencia al Viajero de forma básica?

Las coberturas de asistencia médica recomendadas para viajar al exterior pueden variar según el destino y las necesidades específicas de cada viajero. Sin embargo, algunas coberturas básicas comúnmente sugeridas son:

Seguro de gastos médicos: Cubre los costos médicos, quirúrgicos y hospitalarios en caso de enfermedad o accidente durante el viaje.

Cubre los costos médicos, quirúrgicos y hospitalarios en caso de enfermedad o accidente durante el viaje. Repatriación sanitaria: Cubre los gastos para trasladar al viajero enfermo o herido de vuelta a su país de origen si es necesario.

Cubre los gastos para trasladar al viajero enfermo o herido de vuelta a su país de origen si es necesario. Asistencia en caso de pérdida de documentos: Cubre los gastos relacionados con la pérdida de documentos importantes, como el pasaporte.

Cubre los gastos relacionados con la pérdida de documentos importantes, como el pasaporte. Asistencia en caso de cancelación de viaje: Cubre los gastos asociados con la cancelación del viaje por razones imprevistas, como enfermedad o accidente.

Cubre los gastos asociados con la cancelación del viaje por razones imprevistas, como enfermedad o accidente. Cobertura de equipaje: Cubre los gastos en caso de pérdida, robo o daño del equipaje durante el viaje.

Es fundamental revisar minuciosamente las condiciones y exclusiones de la póliza antes de contratarla, y consultar con un experto en seguros para asegurar que la cobertura se ajuste a las necesidades del viajero y al destino.

Principales Fortalezas de GO! Assistance:

Amplia experiencia: GO! Assistance tiene una vasta trayectoria en el sector de asistencia al viajero, con presencia en más de 200 países.

Coberturas integrales: Ofrecen planes con coberturas completas que abarcan asistencia médica, ayuda en caso de robo o pérdida de equipaje, repatriación y otros servicios esenciales.

Atención 24/7: Proporcionan atención al cliente disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en español e inglés.

Extensa red de proveedores: Disponen de una amplia red de proveedores de servicios médicos y asistenciales en todo el mundo.

Opiniones favorables: Las reseñas de los usuarios sobre GO! Assistance suelen ser positivas, destacando la calidad del servicio, la rapidez en la atención y la eficacia en la resolución de problemas.

Aspectos a considerar:

Costos: Los precios de los planes de GO! Assistance pueden ser superiores a los de algunas otras compañías de seguros.

Transparencia en precios: Algunos usuarios han señalado que la información sobre precios en el sitio web de GO! Assistance no siempre es completamente clara.

Diferencia con compañías de seguros: Es importante tener en cuenta que GO! Assistance no es una compañía de seguros, sino una empresa de Asistencia al Viajero. Esto significa que no se hacen responsables de los gastos médicos o imprevistos durante el viaje, sino que actúan como intermediarios para gestionar la asistencia y el reembolso de los gastos.

Recomendaciones al momento de elegir tu seguro de viaje internacional:

Compara precios y coberturas: Antes de contratar un plan de asistencia al viajero con GO! Assistance, es recomendable comparar precios y coberturas con otras compañías de seguros y empresas de asistencia.

Lee las condiciones generales: Es crucial leer detenidamente las condiciones generales del plan antes de su contratación, tanto en el sitio web de GO! Assistance como en el de la compañía aseguradora (si aplica).

Verifica la cobertura: Asegúrate de que la cobertura del plan se ajuste a tus necesidades y al tipo de viaje que vas a realizar.

Guarda los documentos: Conserva los documentos de tu plan, incluidos las condiciones generales y los datos de contacto de GO! Assistance, en un lugar seguro.

¿Qué hacer en caso de pérdida de equipaje durante un viaje?

Mantén la calma: Lo más importante es no entrar en pánico. Perder el equipaje puede ser frustrante, pero hay pasos que puedes seguir para intentar recuperarlo.

En el aeropuerto:

Informa a la aerolínea : Dirígete al mostrador de atención al pasajero de tu aerolínea lo antes posible. Allí te darán un formulario llamado “Parte de Irregularidad de Equipaje” (PIR), que deberás completar con tus datos, la información del vuelo y una descripción de tu equipaje.

: Dirígete al mostrador de atención al pasajero de tu aerolínea lo antes posible. Allí te darán un formulario llamado “Parte de Irregularidad de Equipaje” (PIR), que deberás completar con tus datos, la información del vuelo y una descripción de tu equipaje. Guarda toda la documentación : Conserve tu tarjeta de embarque, el PIR y cualquier otro documento relacionado con tu equipaje.

: Conserve tu tarjeta de embarque, el PIR y cualquier otro documento relacionado con tu equipaje. Describe tu equipaje : Ofrece una descripción detallada de tu maleta o equipaje, incluyendo color, tamaño, marca, modelo y cualquier característica distintiva. Si es posible, toma una foto del equipaje.

: Ofrece una descripción detallada de tu maleta o equipaje, incluyendo color, tamaño, marca, modelo y cualquier característica distintiva. Si es posible, toma una foto del equipaje. Solicita una búsqueda : La aerolínea iniciará una búsqueda de tu equipaje tanto en el aeropuerto como en los aeropuertos de conexión. Te asignarán un número de expediente para que puedas hacer seguimiento.

: La aerolínea iniciará una búsqueda de tu equipaje tanto en el aeropuerto como en los aeropuertos de conexión. Te asignarán un número de expediente para que puedas hacer seguimiento. Mantente informado: La aerolínea te contactará si encuentran tu equipaje. Mientras tanto, puedes verificar el estado de la búsqueda en el sitio web de la aerolínea o llamando a su servicio de atención al cliente.

En caso de no encontrar tu equipaje:

6. Presenta un reclamo formal: Si la aerolínea no ha encontrado tu equipaje después de 21 días, puedes presentar un reclamo formal por pérdida o daño. Consulta los plazos y procedimientos específicos con la aerolínea para obtener detalles sobre cómo proceder.

7. Guarda los recibos: Conserva todos los recibos de los gastos relacionados con la pérdida de tu equipaje, como compras de artículos esenciales que hayas tenido que realizar.

8. Verifica tu Seguro de Viaje: Revisa las condiciones de tu Seguro de Viaje para determinar si cubre la pérdida de equipaje y sigue el procedimiento necesario para presentar un reclamo.

Recomendaciones adicionales: