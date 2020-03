El presidente de la República, Martín Vizcarra, llegó hoy al distrito de Santa Teresa, en la provincia de La Convención, en el Cusco, que fue azotada por un aluvión el pasado 23 de febrero, el cual ha dejado hasta la fecha seis muertos, 12 desaparecidos, 300 familias damnificadas, 290 afectadas y cuatro puentes destruidos.

El mandatario supervisó las acciones que ejecuta el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y diversos ministerios para atender la emergencia en esta localidad del sur del país como consecuencia de las fuertes lluvias.

A su llegada a Santa Teresa, el jefe de Estado se disculpó por no haber llegado el domingo pasado a la zona del siniestro. “Yo vine la semana pasada a (Cusco), pero no pude llegar (a Santa Teresa) por problemas climatológicos. Él helicóptero no pudo aterrizar. Por eso he venido hoy por carretera para tomar decisiones con los gobernadores y los alcaldes”, señaló.

Asimismo, indicó que la próxima semana se va a sostener una reunión de trabajo extensa con las autoridades de Cusco “para ver cómo vamos atendiendo los diferentes problemas que se han generado por este fenómeno natural, sobre todo que ha ocasionado la pérdida de vidas humanas, ha dejado heridos y pérdidas materiales importantes”.

En ese sentido, Martín Vizcarra refirió que han acordado con el gobernador regional, Jean Paul Benavente, y el alcalde de Santa Teresa, Marcos Vargas, para implementar las acciones correspondientes. El presidente estuvo acompañado por el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez, designado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a la región Cusco, y por el jefe del Indeci, Jorge Chávez.