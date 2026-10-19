Durante 2025, en el Perú se registraron cerca de 9 mil de cáncer de mama, según cifras del Ministerio de Salud (Minsa), consolidándose como una de las neoplasias de mayor impacto en la salud pública del país.

A nivel mundial, es la enfermedad más frecuente entre las mujeres. Frente a esta cifra, la detección temprana es clave para identificar tumores en etapas iniciales y acceder oportunamente al tratamiento.

“El cáncer de mama no siempre da señales a tiempo. Hacerse un chequeo recién cuando se detecta una anomalía algo puede significar esperar demasiado. Por eso, es importante cumplir con los controles médicos recomendados, incluso si una mujer se siente bien”, explica la Dra. Roxana Rivera, médica oncóloga de Sanitas.

La enfermedad se origina cuando algunas células de la mama comienzan a crecer de manera anormal. Aunque no siempre es posible identificar una causa, factores como la edad, los antecedentes personales y familiares, determinadas alteraciones genéticas, la obesidad, el consumo de alcohol y las condiciones hormonales y reproductivas pueden aumentar el riesgo.

¿Qué señales requieren evaluación médica?

Alteraciones en la piel: aparición de hoyuelos, arrugas, engrosamiento, picazón, úlceras o lesiones escamosas.

Cambios en el pezón: hundimiento reciente, sarpullido o secreción repentinas.

Bultos o masas: aparición de una bolita dura o engrosamiento en alguna parte de la mama.

Dolor reciente y persistente: molestias localizadas que no desaparecen.

Estas señales no significan necesariamente que exista cáncer, pero sí deben ser evaluadas por un especialista, quien determinará si hay lesiones y qué estudios se requieren según sus características. Reconocerlas a tiempo permite iniciar la evaluación antes de que una alteración avance sin ser detectada.

“Un bulto o un cambio en la piel no es un diagnóstico, pero sí es motivo suficiente para ir a consulta. No se trata de asustarse, sino de no postergar”, señala la especialista.

Entre los estudios que el médico puede indicar se encuentran la mamografía y la ecografía mamaria. La primera permite identificar anomalías que aún podrían no ser perceptibles al tacto, mientras que la segunda complementa la evaluación.

En el Perú, el Minsa recomienda el examen clínico de mama o este estudio para mujeres de 40 a 69 años. Si se detecta una alteración sospechosa, el especialista decidirá si se requieren pruebas adicionales, como la biopsia, que analiza una muestra de tejido para confirmar o descartar células cancerosas.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las mujeres diagnosticadas y tratadas en las etapas I y II alcanzan tasas de supervivencia a cinco años de entre 80 % y 90 %.

“Detectar a tiempo puede marcar la diferencia entre los tipos de tratamiento que se realizarán. Por eso, una vez confirmado el diagnóstico, el abordaje debe empezar lo antes posible”, recalca Rivera.

Durante el proceso, cada paciente debe recibir asistencia psicológica y nutricional. “Ninguna mujer debería enfrentar el diagnóstico sola. El tratamiento cura el cuerpo, pero el acompañamiento sostiene a la persona”, afirma la especialista. En los casos de mastectomía radical, la rehabilitación también puede formar parte de los cuidados posteriores.

OJO AL DATO. Para facilitar el acceso a las evaluaciones, Sanitas cuenta con La Ruta de la Mama, beneficio dirigido a sus afiliadas de entre 50 y 69 años que no se hayan realizado una mamografía durante el último año o tengan una derivación de un especialista para descartar esta enfermedad.