Al menos 26 cústeres que prestaban servicio en varias empresas de transporte público, quedaron como chatarra al ser consumidas por el fuego, durante la madrugada de ayer viernes.

Las unidades se encontraban estacionas en la cochera del mercado “5 de Junio”, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores, y no pudieron ser salvadas ni por los Bomberos, quienes llegaron a la zona tras el llamado de los propietarios.

Los dueños de las unidades señalaron que la cochera era custodiada por dos guardianes, uno de los cuales se fue a dormir a su domicilio, ubicado frente a la playa, explicaron.

El otro vigilante, quien se quedó a cuidar los vehículos, está desaparecido y los afectados lo responsabilizaron del infierno.

VEN ATENTADO

No hay pérdidas humanas; sin embargo, los propietarios de las unidades, y sus conductores, se mostraron conmovidos y hasta con lágrimas debido a que perdieron una fuertísima inversión y sus herramientas de trabajo.

“Ya no tengo de donde pagar, miren mis vehículos, ya no sirven, todo se ha afectado. Eran del año, porque la empresa con la que trabajo me pedía autos de último modelo”, dijo entre lágrimas una de las empresarias afectadas. Sus tres cústers están valorizadas en 300 mil soles.

Si bien se baraja que el infierno se desató por un corto circuito en una de las unidades, los afectados denunciaron que la forma en que sus unidades fueron quemadas es muy extraña y más se parece a un atentado.

Y esto -ratificaron- tiene asidero si se tiene en cuenta que solo las cústers quedaron como esqueletos humeantes, a pesar que estaban estacionadas al lado de otros vehículos como camiones y furgones. Dos de estas unidades resultaron afectadas, se confirmó.

LA CIFRA

300 mil soles perdió una de las afectadas, pues el incendio consumió tres de sus cústeres.

OJO AL DATO

Los afectados dijeron que los comerciantes del mercado eran extorsionados. Se cree que extorsionadores provocaron el fuego por esta causa.