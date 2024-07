Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia Stefanny (28 años, El Rímac).

Doctora Magaly, seguramente mi caso le parecerá descabellado y cómico, pero es que no sé qué hacer para que mi esposo Esteban deje de hacer el famoso trend de TikTok que se basa en la canción Son Amores.

Fui yo quien vio primero el video de nuestra compatriota, la tiktoker Liz Padilla. Me reí un montón con sus peculiares pasos, así como su forma de explicarlos. Por eso, no dudé en enseñárselo a mi esposo y durante los días posteriores nos compartimos videos en los cuales las personas replicaban esta graciosa coreografía.

En una ocasión, además, al verme preocupada y tensa, para robarme una sonrisa, Esteban empezó a alzar los brazos y hacer como que saca su pistola, remedando los pasos de la tiktoker y haciéndome reír a carcajadas.

Desde entonces, cuando me veía de la misma manera, él hacía lo mismo y yo reaccionaba igual, riéndome; es que mi marido tiene facciones muy graciosas, eso y su forma de ser me enamoró de él. Sin embargo, el problema es que está haciendo lo mismo en la intimidad.

Cuando hemos estado besándonos o en un momento de pasión, de la nada empieza a alzar las manos y a hacer la dinámica. Si bien la primera vez me reí y continuamos, una segunda y tercera ya no fue lo mismo.

Es más, se me cortó la inspiración y, un poco molesta, le dije que ya no tenía ganas, y ahora no quiero saber nada del trend. No sé cómo decirle que ya no me da risa lo que hace sin que lo tome mal o piense que me cansé de sus bromas.

Consejo. Querida Stefanny, entiendo lo pegajoso que puede ser el trend de Son Amores, incluso yo he caído en la repetición de los pasos, pero debes ser directa con Esteban. Dile que ya no quieres que lo haga más y menos en un momento de intimidad. Seguramente encontrarás las palabras correctas para que él no crea que estás cansada de su forma bromista de ser.