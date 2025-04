Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Carlota, de 45 años, quien vive en el distrito de Jesús María.

Doctora Magaly Moro, le escribo con la esperanza de que su consejo pueda ayudarme en la relación con mi esposo. Gabriel y yo tenemos 15 años de casados y dos hijos. Nos conocemos desde niños, porque hemos crecido en el mismo barrio.

Mi matrimonio es como el de cualquiera, con sus momentos buenos y con los no tan buenos. Gabriel es un buen padre, no puedo quejarme de eso; además, siempre está dispuesto a compartir los deberes de la casa. Hasta este punto usted pensará ¿cuál es el problema en mi relación?

El problema, doctora, es que mi marido se ha vuelto un aburrido. Ya no quiere salir a divertirse como antes. A nosotros nos gustaba salir a bailar. Siempre tratábamos de darnos nuestras escapadas, dejando a los niños con mi mamá o con mi suegra. No era seguido, pero al menos una salidita a bailar al mes era lo habitual.

Nuestros momentos en la pista de baile eran especiales. Mi marido baila hermoso la salsa, eso fue lo que me enamoró de él. Siempre que salíamos a bailar terminábamos la noche entregándonos a la pasión. Pero de esos momentos íntimos solo me quedan los recuerdos.

Desde que Gabriel sufrió un accidente donde por poco pierde una pierna, ya no quiere salir a ningún lado. Dice que no se siente bien, que ya no baila como antes. No tiene ganas de nada, ni si quiera de tocarme. Nuestra intimidad se ha visto afectada y no sé si debería consultar con un psicólogo. ¿Cómo puedo hacer para que mi esposo vuelva a ser el de antes?

CONSEJO

Querida Carlota, debes tener paciencia con tu esposo. Es probable que el accidente que sufrió le haya afectado también emocionalmente. Es importante que tú, como su esposa, lo ayudes a que recupere la confianza en sí mismo. Consulta con un psicólogo para saber cómo ayudar a Gabriel. Una terapia de pareja también podría lograr que retomen su intimidad. Suerte.