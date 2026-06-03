Dirigentes de mercados de abastos y centros comerciales de Lima Metropolitana y el Callao realizarán una movilización este jueves 4 de junio hacia la sede del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para protestar contra los presuntos cobros excesivos en los recibos de agua emitidos por Sedapal.

Los representantes de los comerciantes sostienen que las elevadas facturaciones vienen afectando seriamente la economía de miles de pequeños empresarios y trabajadores de los centros de abastos, quienes aseguran enfrentar dificultades para mantener sus actividades comerciales debido al incremento de los costos operativos.

Durante la jornada, los dirigentes solicitarán a las autoridades del sector Vivienda que adopten medidas urgentes para atender sus reclamos y supervisar el cumplimiento del Decreto Supremo N.° 008-2026-VIVIENDA. Asimismo, cuestionarán lo que consideran una política de facturación arbitraria por parte de la empresa prestadora del servicio de agua potable.

La concentración se realizará a partir de las 10:00 de la mañana en la sede del Ministerio de Vivienda, ubicada en la avenida República de Panamá 3650, en el distrito de San Isidro.

Entre los principales voceros de la movilización figuran Carlos Aguilar Contreras, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores en Mercados y Comercio del Perú (CONFENATM), y Manuel Peralta Caytuiro, presidente del Frente de Defensa y Modernización de los Mercados de San Juan de Lurigancho (FREDMOMER-SJL).

Los organizadores indicaron que esperan reunir a representantes de diversos mercados de Lima y Callao para visibilizar una problemática que, según afirman, afecta a miles de comerciantes y pone en riesgo la sostenibilidad económica de numerosos centros de abastos de la capital.