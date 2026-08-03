Medios de comunicación iraníes, que operan por órdenes del gobierno de los ayatolás, reaccionaron con júbilo y burla tras el anuncio del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, de que ha postergado nuevos ataques contra la república islámica.

Y la orden de Trump se cumplió porque la noche del sábado y la madrugada del domingo no se reportaron ataques estadounidenses y, por consiguiente, no hubo una respuesta iraní.

Se responderá a toda agresión de EE.UU. durante las conversaciones de paz, advirtió el canciller de Irán, Abbas Araghchi.

Habla Trump

“Acabamos de recibir la solicitud de Irán y de otros países de Medio Oriente para que detengamos cualquier ataque, ya que se han acordado los parámetros de un acuerdo”, dijo Trump, al anunciar la noche del sábado la “apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz”.

“Creo que los sauditas no tienen confianza en que Estados Unidos tenga una estrategia militar ganadora”, explicó el vicepresidente ejecutivo del Quincy Institute for Responsible Statecraft, Trita Parsi.

Burlas

“¡Trump, el tonto, se ha quedado sin fuerzas!”, publicó ayer la agencia de noticias semioficial Fars. Y, al utilizar un proverbio persa, el comentarista político Morteza Semiari acotó que “la montaña de los estadounidenses volvió a parir un ratón”.

La detención de los ataques se da luego de que Trump habló con Mohammed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudita que le expresó su preocupación de que Irán, en represalia a los bombardeos estadounidenses, siga atacando a países del Medio Oriente.