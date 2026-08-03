La tragedia en Nasca debe investigarse para dar con los responsables de lo sucedido.
La tragedia en Nasca debe investigarse para dar con los responsables de lo sucedido.

La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA) recaba información para determinar las causas y responsabilidades del accidente de la avioneta que, al sobrevolar las Líneas de Nasca, se estrelló y llevó a la muerte a 11 turistas extranjeros y dos tripulantes peruanos.

Tras partir se reportó la emergencia y la avioneta cayó en la zona de Pueblo Viejo.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, expresó “pesar” y “cercanía” con los deudos de los italianos fallecidos.

Hechos

Este domingo, tanto en la zona del siniestro y el aeropuerto de Pisco, en Ica, desde donde partió la aeronave hacia Nasca, investigadores de la CIAA recopilaron evidencias, entrevistas, registros y demás información para la investigación en marcha sobre el siniestro cuya noticia ha dado la vuelta al mundo.

Al respecto, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, recalcó que se evalúa la trayectoria de la avioneta y busca la evidencia mecánica en el motor de la aeronave como información para contrarrestarla con las grabaciones de la comunicación del piloto con la torre de control, a fin de “determinar las causas del accidente”.

Resultados

“Aparentemente, el piloto reporta una falla en vuelo, eso está en investigación, cuál es el motivo, momento y qué lo causó, nos interesa a nosotros como Estado, por supuesto a la familia, al operador aéreo y al fabricante de la nave”, declaró.

Apuntó que no se puede precisar una fecha de los resultados de las pesquisas para saber por qué cayó la avioneta Cessna Caravan C-208 operada por la empresa Aerodiana.

Permisos

Aunque el ministro confirmó que la avioneta de Aerodiana “tenía todos los permisos”, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) -encargada de las autorizaciones y evaluaciones a las aeronaves- dispuso la suspensión temporal de las operaciones de la empresa, como medida preventiva hasta que concluyan las investigaciones orientadas a “verificar el cumplimiento de las disposiciones, procedimientos y condiciones establecidos en la normativa aeronáutica aplicable”.

Cuerpos

En tanto, la Morgue de Ica inició el proceso de identificación de los 13 cadáveres para su entrega, según corresponda, a los deudos peruanos y a los cónsules de Italia, España y Alemania.

Se trata del piloto Américo Salazar (44) y la copiloto Irenka del Carpio (31), ambos peruanos; y los turistas italianos Elena Sala (58), Paolo Gianturco (59), Pietro Gianturco (18), Matteo Gianturco (24), Lorenzo Angelucci (24), Massimo Angelucci (58) y Cristina Bianco (57).

También fallecieron los alemanes Hofmann Andreas (78) y Gertrud Maria Hofmann (77) y los españoles Alfredo Avilés Muñoz Yerro (52) y Ana Sánchez Muñoz (52).