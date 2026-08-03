La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA) recaba información para determinar las causas y responsabilidades del accidente de la avioneta que, al sobrevolar las Líneas de Nasca, se estrelló y llevó a la muerte a 11 turistas extranjeros y dos tripulantes peruanos.

Tras partir se reportó la emergencia y la avioneta cayó en la zona de Pueblo Viejo.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, expresó “pesar” y “cercanía” con los deudos de los italianos fallecidos.

Hechos

Este domingo, tanto en la zona del siniestro y el aeropuerto de Pisco, en Ica, desde donde partió la aeronave hacia Nasca, investigadores de la CIAA recopilaron evidencias, entrevistas, registros y demás información para la investigación en marcha sobre el siniestro cuya noticia ha dado la vuelta al mundo.

Al respecto, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, recalcó que se evalúa la trayectoria de la avioneta y busca la evidencia mecánica en el motor de la aeronave como información para contrarrestarla con las grabaciones de la comunicación del piloto con la torre de control, a fin de “determinar las causas del accidente”.

Resultados

“Aparentemente, el piloto reporta una falla en vuelo, eso está en investigación, cuál es el motivo, momento y qué lo causó, nos interesa a nosotros como Estado, por supuesto a la familia, al operador aéreo y al fabricante de la nave”, declaró.

Apuntó que no se puede precisar una fecha de los resultados de las pesquisas para saber por qué cayó la avioneta Cessna Caravan C-208 operada por la empresa Aerodiana.

Permisos

Aunque el ministro confirmó que la avioneta de Aerodiana “tenía todos los permisos”, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) -encargada de las autorizaciones y evaluaciones a las aeronaves- dispuso la suspensión temporal de las operaciones de la empresa, como medida preventiva hasta que concluyan las investigaciones orientadas a “verificar el cumplimiento de las disposiciones, procedimientos y condiciones establecidos en la normativa aeronáutica aplicable”.

Cuerpos

En tanto, la Morgue de Ica inició el proceso de identificación de los 13 cadáveres para su entrega, según corresponda, a los deudos peruanos y a los cónsules de Italia, España y Alemania.

Se trata del piloto Américo Salazar (44) y la copiloto Irenka del Carpio (31), ambos peruanos; y los turistas italianos Elena Sala (58), Paolo Gianturco (59), Pietro Gianturco (18), Matteo Gianturco (24), Lorenzo Angelucci (24), Massimo Angelucci (58) y Cristina Bianco (57).

También fallecieron los alemanes Hofmann Andreas (78) y Gertrud Maria Hofmann (77) y los españoles Alfredo Avilés Muñoz Yerro (52) y Ana Sánchez Muñoz (52).