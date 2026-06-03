Los cambios expresados por Juntos por el Perú (JP) y Roberto Sánchez, sobre su plan de gobierno y qué harán de ganar las elecciones, confirman que el candidato presidencial es “voluble” y no debería ser jefe de Estado de nuestro país, recalcó el analista político Juan Sheput.

“Hay desesperación en Juntos por el Perú”, dijo Sheput, exministro y excongresista del toledismo hoy respalda que se vote por Fuerza Popular y Keiko Fujimori.

Sheput firmó que “sería engañarnos si decimos que Roberto Sánchez hizo un mal debate”, porque “fue más político”, aunque matizó que “así como estuvo bien el día del debate, al día siguiente lo arruinó todo pues no puede con su naturaleza”.

Mentiroso

“Empezó de nuevo con las mentiras y sobre todo con los cambios en sus propuestas de plan de gobierno”, manifestó.

Puntualizó que “Roberto Sánchez se burla del pueblo peruano” y “cree que somos tontos o que todos los políticos le van a aceptar sus mentiras porque quieren ganarse alguito”.

“Al mediodía presentó un plan donde decía que iba a privatizar la Telefónica. Cuatro horas después borró ese detalle. Niega que va a firmar una hoja de ruta y unos días después convoca a la prensa para presentar su hoja de compromisos. Una persona así de voluble no es de fiar. Una persona así de cambiante no puede ser presidente del Perú”, acotó Sheput.

Crítica empresarial

A su turno, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Felipe James, indicó que los cambios continuos en el plan de gobierno de Juntos por el Perú restan credibilidad a su candidato.

En Canal N, aseveró que el plan de gobierno original del sombrero se modificó para, en segunda vuelta, captar votos del centro del electorado.

Explicó que adiciones sobre las funciones del BCR y las diferencias entre declaraciones públicas de Roberto Sánchez de hace dos semanas y el texto final generan incertidumbre respecto a qué hará de llegar al poder.

Minería informal

En tanto, el experto en temas mineros y ambientales César Ipenza enfatizó que medidas planteadas por Roberto Sánchez profundizarían los problemas de la minería informal y habrá inseguridad jurídica.

El nuevo plan de gobierno busca ampliar los límites operativos para los pequeños mineros y mantener mecanismos que han demostrado limitaciones, dijo.

La propuesta de implementar servidumbres mineras para facilitar el acceso a concesiones y revisar concesiones consideradas ociosas, señaló en Canal N, son medidas que generarían “incertidumbre” sobre la “estabilidad jurídica” del sector minero.

Más voces

El ofrecimiento de subir el sueldo mínimo a 1500 soles, formulado por Roberto Sánchez, recibió críticas del economista Guido Pennano.

El plan de gobierno de Juntos por el Perú es “parchado”, “improvisado” y “un insulto a la inteligencia”, dijo Carlos Espá, quien ahora apoya con todo a Keiko Fujimori y pide a sus seguidores votar por la hija del fallecido Alberto Fujimori.