Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), la violencia terrorista desatada por el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso, grupo subversivo fundado por Abimael Guzmán, causó la muerte de 69,280 personas entre 1980 y 2000.

En su trabajo de investigación, la CVR dice que recibió reportes de aproximadamente 24,000 personas muertas o desaparecidas a consecuencia del terrorismo. De ese total, 18,397 personas fueron identificadas específicamente con sus nombres completos (apellidos paterno y materno y nombre de pila).

La CVR hace un desagregado de cifras

De acuerdo al informe de la CVR, el 46% de víctimas mortales fue causada por el PCP-Sendero Luminoso; 30% por agentes del Estado, y 24% por otros agentes o circunstancias (rondas campesinas, comités de autodefensa, MRTA, grupos paramilitares, agentes no identificados o víctimas ocurridas en enfrentamientos o situaciones de combate armado.

“A pesar de la magnitud sin precedentes de la información recopilada, no todas las víctimas mortales han sido reportadas a la CVR, aunque existen aproximadamente 5,000 víctimas fatales que no fueron reportadas en los testimonios recogidos por la CVR, pero que sí aparecen documentadas en las bases de datos de la Defensoría del Pueblo (DP) o de las Organizaciones no Gubernamentales de Defensa de los Derechos Humanos (ODH)”, precisa el informe.

Añade que “existen, además, muchas otras víctimas que nunca han sido documentadas por ningún proyecto o institución debido a diversas razones: los testigos viven en zonas muy remotas del país, algunos testigos pueden estar profundamente traumatizados y seguir temiendo represalias si cuentan su experiencia, algunas víctimas fatales murieron sin que queden testigos vivos de los hechos, etc”.